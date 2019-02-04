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陸團購網巨頭美團創始人王興身價一舉衝破千億　10年屢戰屢敗終成一勝

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▲▼ 。（圖／翻攝自百度百科）

▲ 大陸生活服務團購網站「美團」創始人王興。（圖／翻攝自百度百科）

財經中心／綜合報導

不到40歲的大陸生活服務團購網站「美團」創始人王興，在創業上有著驚人的執著，創業前期幾乎每個項目都以失敗收場，直到「美團網」創立才成功讓他翻身，賺得千億資產。

綜合陸媒報導，王興父親開著家鄉最大的水泥廠，每年銷售額數億，王興從小衣食無憂，而學生時代的王興就深受「學霸」光環，1997年從福建龍岩一中被保送上清華大學。畢業後取得全額獎學金赴美國德拉瓦大學電子與計算機工程系攻讀博士。

但在美國讀博以後，他開始迷戀各種科技網站的創業故事，感覺創業像是「被閃電擊中的感覺，非幹不可」。於是在2004年，他毅然放棄讀博，回國和兩名大學同學合作，在母校清華大學附近租房，開始創業之路，他曾說「當時除了想法和勇氣外，一無所有。」

創業屢戰屢敗　憑藉「美團」一戰成名

初期創業王興屢次碰壁，「多多友」、「遊子圖」等創業項目都沒有獲得多大的成功。直到2005年，他受到Facebook的啟發，決定專注於大學校園SNS，推出「校內網」。

校內網上線三個月，就吸引了3萬用戶。可惜由於他和團隊經驗不足，融資籌措不齊導致資金鏈斷裂，不僅沒有錢增加伺服器和頻寬，再加上股東的壓力，王興不得不忍痛將校內網轉賣。

之後，王興又創辦了社交網站「飯否網」，短短半年用戶激增70萬，可惜最終仍因故關閉。

從多多友到校內網，再到到飯否網，王興的創業項目大多以失敗告終，這樣的創業者顯然不容易得到投資者的青睞，外界甚至給他貼上了「異類」的標籤。

不過王興並沒有輕易認輸，而是越挫越勇。美國團購網站Groupon給了他新的創業靈感，2010年，「美團網」應運而生。

▲▼ 。（圖／翻攝自百度百科）

▲ 美團現在有多樣商品。（圖／翻攝自美團網站

但在當時，越來越多人嗅到團購模式的巨大商機，拉手網、糯米、窩窩等相繼入局，形成「千團大戰」。各個團購網站瘋狂搶奪市場，廣告戰、補貼戰、拉鋸戰等輪番上演。而王興既要面對外部的激烈競爭，又要處理內部員工被挖角的問題，美團網可說是舉步維艱。王興坦言「那是一段非常壓抑的日子。」

不過，王興並沒有自亂陣腳、隨波逐流，他認為，同行瘋狂砸廣告是在灌輸消費者對團購行業的認知，而美團的每一分錢都要花在刀口上。

在競爭對手尚未有實質行動前，王興率先進行多元化布局。他埋頭做IT後台，搶占行動用戶端，加快商家供給，並且精密計算每一筆投入與產出。而在戰況愈演愈烈的2012年，他逆勢而為，在各家企業大舉擴張據點的同時，美團一個新的城市都沒有進入。

憑藉獨特的戰略，美團網最終穿越「千團大戰」的壁壘，成為最後的勝利者。2015年，美團網與大眾點評合併，由此一統團購市場。

大舉拓展事業　「食衣住行」全包

在團購事業站穩腳步之後，2013年11月，美團開始經營網上訂餐平台「美團外賣」。此後三年間，美團業務觸角從外送餐飲、電影票、酒店旅遊，延伸到叫車、共享經濟和新零售等多個領域。

現在美團業務全面開花，「貓眼電影」成為大陸最大電影O2O平台；「美團外賣」直接對打「餓了麼」，日訂單量穩居行業領先；「美團酒店」成為大陸最大的行動客戶端飯店預訂平台，撼動「攜程」的老大地位；2017年2月，「美團」推出叫車業務，隨即迅速展開全國性布局，正面挑戰「滴滴」。

2018年4月，「美團」以37億美元收購「摩拜」，而「摩拜」在網約車、共享汽車領域的布局，也將全部收歸美團所有。

▲▼ 。（圖／翻攝自百度百科）

▲王興將觸角延伸至多領域。（圖／翻攝自百度百科）

數據顯示，截至2018年第三季度，美團已經服務了3.82億人次，擁有超過5萬名員工，550萬合作商戶，以及60多萬名美團外送員；餐飲外賣實現112億元人民幣（約502億台幣）收入，同比增長84.8%；到店及酒旅業務實現收入44億元人民幣（約197億台幣），同比增長46.8%。

最近「美團」又有新動作，王興在接受外媒採訪時表示，已成立研究小組，致力於開發出能夠送餐的智慧機器人，他相信五年內，機器人送餐將成現實。

立志成為巨頭　成功解鎖上市夢

憑藉非同尋常的思考力和判斷力，王興每次都精準地抓住了大好機會，在跌宕起伏的創業之路中，在失敗與成功之間掙扎、反思和總結，終於一戰成名。

2018年，美團先後挑戰「攜程」、「滴滴」，後來又收購了「摩拜」，但這些對王興來說只是個開端。王興想做的，不僅是團購、外賣，而是各種生活服務的延伸，成為內地最大的線上到線下（O2O）的平台，志在讓「美團」成為下一個巨頭。

每當外界對「美團」四面出擊，不斷擴張的策略有所質疑時，王興就會以亞馬遜為例：「你看亞馬遜當年不也面臨看空，但十年之後再看，亞馬遜當初確有遠見。」

2018年9月20日，王興終於迎來了曙光，他帶領美團如願上市。美團上市首日，股價開盤大漲，較發行價上漲5.65% ，市值高達4038億港元（約514.8億美元、1.6兆台幣），一度超過小米的480.1億美元（約1.5兆台幣）和京東的381.9億美元（約9822億台幣），39歲的王興身價突破400億港幣（約1572億台幣）。

在外界看來，王興是一個典型的連續創業者，「九敗一勝」曾是大家給予王興的標籤；而王興則把自己定義為「探索者」。雖然曾經失敗過很多次，但他仍被看作是一名成功、勇敢的創業者。

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