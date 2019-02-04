金豬年求財運旺旺來　全台7間有求必應財神廟報你知

▲北部知名的烘爐地是全台唯一24小時開放的正廟，還能俯瞰大台北夜景，使得不少民眾選擇晚上來參拜。（圖／記者陳俊宏攝）

財經中心／綜合報導

春節假期許多人都會玩玩刮刮樂試試手氣，希望財神爺能眷顧自己，也有許多人到廟裡求發財金，希望在祈求神明保佑一年財運旺旺來，但其實拜財神爺也有一定的時間，普遍來說從除夕晚上11點至初五，正是人氣最旺的時候，《ETtoday新聞雲》特別整理以下全台7大財神廟，讓財神爺看到你，錢財也跟著滾滾來。

‧台北市松山霞海城隍廟

位在台北饒河街附近的松山霞海城隍廟，堪稱是投資人超愛的靈廟之一，廟內主祀城隍爺，配祀的五路財神也是有求必應，廟方過往也會請人扮財神，讓民眾摸一下財神爺的鬍子，祈求新的一年發大財。

‧新北市中和烘爐地

烘爐地在北部相當著名，更是全台唯一24小時開放的正廟，擁有200多年的歷史，罕見用巨大的土地公神像當地標，前來拜拜的信眾還可以用新台幣10元換1元錢母，再放入紅包袋隨身攜帶，就能帶來好財運，另外由於地勢較高，還可以俯瞰大台北夜景，因此不少人會在晚上參拜。

‧新北市板橋慈惠宮

香火鼎盛的慈惠宮主要供奉媽祖，左偏殿的財神爺是不少人求財的好處去，更因郭台銘而聲名大噪，吸引許多民眾前往奉拜，希望也能求得財運亨通，此外，以往春節期間初一至初五，廟方也會發放發財金，記得別忘了到殿前摸一下金元寶，讓民眾求得好運。

▲民間相傳鴻海董事長郭台銘的「發跡廟」就在板橋慈惠宮，吸引許多民眾前來求好運。（圖／記者李毓康攝）

‧南投縣草屯敦和宮

擁有300餘年的歷史的草屯敦和宮，主祀五路財神之首趙天君，宮廟矗立7層樓高的巨大銅鑄的財神爺，也是全世界最大尊的神像。此外，在921大地震發生時，宮廟安然度過，屹立不搖守護當地信眾，顯見財神爺的神威，每天都有香客前來參拜，成為求財聖地之一。

‧南投縣竹山紫南宮

每年春節，紫南宮總是吸引大批信徒前來拜拜，與其他的宮廟不同，指奉祀土地公、土地婆，許多人都會擲筊求發財金外，也會摸一摸廟前的金元寶和金雞母，不同部位也代表不同好運，想求好運的民眾可別錯過，就連外國觀光客也都前來朝聖。

▲香火鼎盛的紫南宮，每年新春期間，都會湧入大批民眾，祈求一年大吉大利。（圖／記者謝孟儒攝）

‧雲林縣北港武德宮

台灣五路財神信仰的開基祖廟，主神即是武財神趙公明，每到農曆春節也會湧入許多信眾到廟裡求發財金，另外廟方也會提供「財寶米」讓大家求取，回家後把財寶米加入家中食用米，一起煮來吃，祈求平安順利發大財。

‧屏東縣車城福安宮

位於屏東車城的福安宮，堪稱是全台最大的土地公廟，迄今歷史超過300年，廟內祭祀福德正神，最特別的是斥資600萬興建的金爐，爐內的火焰和氣流會把金紙自動捲進去，宛如神明在點鈔票一般，也是許多民眾必看的奇景之一。