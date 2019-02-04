部落客出招！親子DIY小豬圓點紅包袋　豬你發大財～

圖、文／井兒。插畫x手作x生活 提供



2019年絕不能缺席的小豬紅包袋親子DIY！除了教如何創作小豬圖案之外，也多了一些整體性的造型設計，讓紅包袋有「系列」的完整性唷！



圓點貼小豬貼法



使用工具

● 使用大小兩種尺寸的圓點貼，井兒用的是直徑1.5公分和0.8公分的，以前井兒是用金色的圓點貼，但這兩年愛用這種牛皮紙顏色的

● 黑色，金色奇異筆

● 淺色 unti牛奶筆 (好好用)

● 大小紅包袋





"豬頭"的貼法步驟直接看影片比較快

Step 1: 先貼大張的貼紙

Step 2: 小張的貼紙剪出1/4來當作耳朵

Step 3: 使用黑色簽字筆畫出表情 建議耳朵的地方畫出相疊的線條，這樣耳朵才會有立體感更突出





"圓滾滾小豬"的貼法步驟

Step 1: 先貼大張的貼紙

Step 2: 在另外一張大的貼紙上剪出一小段，留下比較大的範圍，貼上去

Step 3: 小張的貼紙剪出1/4來當作耳朵

Step 4: 使用黑色簽字筆畫出表情

延伸應用

學會了學會了小豬貼法之後，雖然很可愛，但貼在紅包袋上面似乎很單薄，別擔心，井兒現在就教你幾招，讓你們製作出獨一無二的紅包袋





2019佩佩豬來報喜

貼上佩佩豬之後在寫上2 1 9等數字~





或是在外圍用金色筆畫出煙火~~

"小豬超人"之歲歲平安

Step 1: 先貼一張牛皮色的貼紙

Step 2: 找到同尺寸的黑色，剪出中間段的範圍，貼在偏上方的位置，使用白色牛奶筆畫出眼睛

新"春"小清新

建議先貼上豬頭之後，使用金色金屬筆寫上春字，最後在周圍畫上花草植物，代表春天之意，有小清新的感覺

使用金色的部分會依照角度而產生顏色的變化

小豬財神來報到，恭喜發財

外圍金色的圓形是使用金色水彩棒，這顏色超飽和，用在創作上非常好用! 要注意的是，要等金色水彩棒乾了之後在用黑筆寫上祝福的話~





彥仔7歲已經可以獨立貼出這樣的小豬造型了







下面則是圈圈自己貼的，明顯看的出來眼睛吧~~

都是簡單的剪剪貼貼，非常適合小小孩來玩





大家可以動手玩玩看喔

歷年創意紅包袋回顧：

2016猴年:https://goo.gl/J6JLZG

2017雞年:https://goo.gl/se6R5c

2018狗年:https://goo.gl/LUjiAd