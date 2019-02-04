散步到一半地上突冒出「人頭」！婦嚇壞通報才發現是珍貴的千年雕像

▲以色列一名婦女在古代遺址附近發現有「人頭」探出地面，原來是千年前的古物。（圖／翻攝自推特）

國際中心／綜合報導

一名住在以色列東北部城市貝特謝安（Beit Shean）的婦人，日前和丈夫在附近的古代遺址散步時，發現地上突然有「人頭」從地面上冒出來，仔細一看才知不是真正的人頭，驚嚇之餘趕緊聯絡以色列文物局（IAA）。考古人員到場開挖後，竟然是2個真人比例大小的半身雕像，經過鑑定推論是1700年前羅馬時代的文物。

綜合外媒報導，過去在貝特謝安並未有類似文物的發現紀錄，當考古人員接到通報時迅速前往該地進行挖掘，避免遭盜竊或破壞。最後在附近找到2個石灰岩材質的半身雕像，每個重約30公斤。IAA防盜部副主任克萊茵（Eitan Klein）表示，但這2個半身雕像是用當地的石灰岩製成，雕刻著蓄鬍的男人，包括面部特徵和穿著風格都是貝特謝安地區獨有的文化。

▼以色列文物局正在清理挖出來的半身雕像。（圖／翻攝自YouTube）

報導指出，以色列地區出現石灰岩製的半身像或動物陪葬品是在羅馬時代晚期，大約西元2世紀到3世紀都是屬於希臘文化的古典風格，直到4世紀後才改變流行趨勢。那段時間居住在貝特謝安的族裔相當多元，包括羅馬人、基督徒、猶太人和索馬利亞人，由於信仰因素禁止雕刻圖像，考古人員推論這些出土的雕像並非猶太人或索馬利亞人製作。

以色列文物局還特別頒發一份「嘉勉證書」給發現雕像的婦人，表彰她沒有私下拿走古物並迅速通報相關單位的作為。以色列文物局呼籲民眾，這些文物可以協助了解過去的歷史，近期因為冬季大雨可能更容易顯露在地面上，民眾一旦發現應盡速通報，相關單位也計畫在附近繼續開挖。

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