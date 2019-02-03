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96歲上海商銀老董眼光猛！用「車牌號碼」買樓　狂賺10倍

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圖文／鏡週刊

全球經濟走過中美貿易戰震盪，台股也告別最長的萬點行情，揮別狗年，迎來金豬年。本刊調查，2015年百強企業市值普遍縮水，科技業大衰退，金融、傳產異軍表現參差不齊。

但上海商銀去年一上市就拿下銀行股王，股價更一路向上，比肩兩大金控龍頭國泰金、富邦金，市值挺進百強第33名，本刊赴香港獨家專訪96歲的上海商銀董事長榮鴻慶，他說今年金融業挑戰大，「但生意總要做的，要挑好的做。」

 

元月11日，香港最熱鬧的皇后大道匯集了國際時尚品牌GUCCI、LV和VERSACE門市，香港首富李嘉誠的長實集團總部也座落此區，比鄰1棟28樓高的大樓就是香港上海商銀總行，外觀低調樸實，在喧囂的香港鬧區中毫不起眼。

突然，1輛黑色箱型車停在香港上海商銀總部前，赫見1位穿著西裝、領帶、背心和襯衫的標準3件式老者下車，這位穿著講究的仕紳就是上海商銀董事長榮鴻慶，今年96歲高齡的他堅持早到公司等記者，「我們是主人家，怎麼可以讓客人等。」因此在夫人榮周淑霞、孫兒榮康信和香港上海商銀常務董事兼行政總裁郭錫志陪同下，與記者在香港上海商銀總部樓下不期而遇。

上海商銀去年一上市就拿下銀行股王，圖為香港上海商業銀行總行。

其實，這棟位在香港精華區的總部大樓，看出榮鴻慶做生意的精準眼光。2008年金融海嘯，中航集團出售位在香港中環的大廈，「董事長要我們立刻去談，還拿他車牌的數字號碼1388當底價，後來就出價13.88億港幣（約合新台幣54.59億元），當時被笑是天價買貴了，但現在百億港幣都買不到。」郭錫志透露。2008年成交卻等租約期滿，再加上中環1天只能開工2小時，直到2016年才正式啟用。

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