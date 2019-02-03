中油春節吞忍本週不調漲　等到11日才動油價

▲中油宣布春節期間暫不調漲油價。（圖／記者何雨忠攝）

記者李蕙璇／台北報導

中油公司最新宣布明天（4日）凌晨零時起各式汽、柴油價格均不予調整，自2月11日起恢復機制調整。而若依過往指標本週汽、柴油應調漲每公升0.2元。

可參考零售價格仍維持92無鉛汽油每公升26.4元、95無鉛汽油每公升27.9元、98無鉛汽油每公升29.9元、超級柴油每公升24.2元。

中油表示，本週原油受美國產量持續增加、委內瑞拉政經情勢動盪等因素影響，國際油價漲跌互見。調價指標7D3B週均價為每桶60.93美元，較前週61.26美元下跌0.33美元，新臺幣兌美元匯率升值0.098元，本週依機制計算加計前週應調未調金額，汽、柴油每公升應分別調漲0.2元。

考量春節係國人重要假期，為配合政府春節期間穩定物價政策，於春節前一週1月28日及當週2月4日，連續二週依「調降不調漲」的原則調整國內汽、柴油價格，故本週汽、柴油價格均暫不予調整，自2月11日起恢復機制調整。調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。

國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。