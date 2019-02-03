金豬年外幣投資致勝術　非美元外幣下半年看俏

▲專家認為，隨著美國升息走向鴿派，非美元外幣今年有表現的機會。（圖／免費圖庫pxhere、pakutaso、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

金豬年到了，不少人手上錢多多，藉由投資理財來迎接豐盛的金豬年，但是如果非美元以外的外幣，在這波動的市場中，還能趨吉避凶進而獲利。

一，人民幣高利吸睛，關注中美貿易戰：人民幣在狗年呈現先貶、後升的趨勢，整體幅度大約是在6%左右，不過銀行的財富管理業務中，一直是相當主流的地位，除了美元之外，銀行也經常性的推出人民幣優利定存來吸引定存族。例如永豐銀辦理人民幣新資金存入原幣2萬元以上，可享2個月期、利率3.38%；凱基銀行人民幣12個月天期的年利率最高3.2%；土銀「人民幣外匯定期存款優惠專案」，臨櫃人民幣2萬元以上，網銀人民幣5000元以上，6個月為年利率2.7%，12個月為年利率2.8%；台新銀人民幣6個月期最高階年息8.00%，堪稱最為吸睛

不過，展望豬年，近期人民幣轉強，回升到6.7元附近仍，市場普遍認為，上半年人民幣將隨著中美貿易戰等不確定性高的因素波動，美國聯準會鴿派動向等，將是近期影響人民幣動態的較大外在因素。

▲銀行人民幣以高利吸睛，人民幣走勢仍受中美貿易、聯準會升息腳步影響。（圖／CFP）

一，日圓國民最愛，金豬年行情可期：日圓一直以來是國人熟悉的外幣，尤其國人喜愛到日本旅遊，手中多少也持有日圓，近兩週的回檔整理後，有轉強跡象。

元大S&P日圓正2 ETF研究團隊表示，表示，日本央行更加考慮其超寬鬆貨幣政策所帶來的負面影響，因日本央行已持有近半數的日本公債，這使得債券市場交易減弱，而位於歷史低位的日本公債收益率也損害了金融集團的盈利。與此同時，日本央行2%的通膨率目標仍然難以實現，日本央行除了必需加強貨幣寬鬆政策的可持續性及持久性外，仍有必要監控政策所帶來的副作用。日本已對其超寬鬆貨幣政策所帶來的負面影響付出了沉重的代價，倘若日本再面臨經濟下滑的衝擊，日本央行能應對的工具將十分有限。在預期日本央行政策變化不大、全球股市風險仍高、及強勢美元轉弱的情況下，今年日圓行情可期。

▲強勢美元轉弱的情況下，今年日圓行情可期（圖／取自免費圖庫Pixabay）

三，英國脫歐前景不明，歐元區卻不用過度擔心：瑞銀表示，英國脫歐議題在年前仍陷入僵局，目前最糟的情況是無協定脫歐，這對英國經濟的影響將是負面的，而歐元區也無法置身事外。

但是瑞銀強調，英國和歐元區以外的投資者來說，現在可能還不是逢低買入的時候。但在大多數情況下，多元化的全球投資組合應相對不會受到英國脫歐風險的影響。對全球投資者而言，美聯準會政策的影響、全球成長前景以及美中貿易談判的結果，仍然是最關鍵的因素。整體而言台新銀行表示，而在貨幣配置上，上半年以美元、人民幣、日圓為主，下半年則是看好非美貨幣表現。

▼外幣投資理財看利也看價（圖／pakutaso、示意圖）