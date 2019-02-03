金豬年買房必看　青年安心成家貸款給優利

▲房市逐漸回溫，青年安心成家讓青年、首購族可以買個自己的家。（圖／記者李毓康攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

金豬年想要買個房添喜氣，如果是首購族透過青年安心家優惠貸款買房，根據統計，至去年底為止，青年安心成家核貸戶數已經達到27萬多戶，核貸金額為1兆多元。青年安心成家貸款再延期兩年，也就是新的專案方案將延續至109年底，而此次青年安心成家新增1.68%一律到底的房貸，如何申辦？怎麼申辦？如何減輕減壓，專家一次告訴你。

長期選擇一律到底、短期選擇二階段

目前青年安心成家有三種方案：一，一段式機動利率：按郵局2年期定儲未達500萬元，機動利率加計0.585%，目前利率為1.68%：二，兩段式機動利率：前2年按基準利率固定加0.345% ，利率為1.44%機動計息，第3年起按基準利率固定加0.645%目前為1.74%機動計息；三，混合式固定利率：前2年採固定利率，第1年按「撥貸當時」基準利率固定加0.525%，目前為1.62%固定計息，第2年按「撥貸當時」基準利率固定加0.625%，目前為1.72%固定計息，第3年起按基準利率固定加0.645%，目前為1.74%計息。

專家表示，如果是預計要長期借款，可以選擇一段式一律到底，比較輕鬆；但是如果短期就可以還清，或者有意要轉貸的話，那麼選擇兩階段式的青年安心貸款，比較有利。

▲青年安心成家辦理情形。（圖／財政部提供）

青安最高貸八成，限額800萬元

貸款者必須要要滿20歲以上，且借款人與其配偶及未成年子女均無自有住宅者，而且最高只能夠貸款八或者是最高800萬元，貸款年限最長30年，含寬限期3年，本息分期平均攤還。值得注意的是，目前青安貸款有三種計息方式，一段式機動利率、二段式機動利率或混合式固定利率計息方式擇一，一經選定就不得變更，所以借款人貸款之前應先試算清楚，哪一種方案對自己最為有利。

青安與一般房貸 一段式仍能省息

今年以來，青年安心成家貸款最大的利多，就是增加一段式1.68％優惠利率，房仲業者估算，以貸款800萬、一般人最常做的20年期來比較，原本前二年1.44%、第三年起1.74%，20年下來利息支出總共1,428,808元，若是20年利率都用1.68%計算，則利息支出共1,424,800元，故1.68%計算利息省了4,008元。

業者表示，購屋時務必評估自身還款能力，每月貸款負擔不宜超過家戶所得的三分之一為好，此外，雖然各家銀行都有提供寬限期，讓貸款人在頭一、二年繳貸款輕鬆一些，但寬限期結束後的貸款負擔差距甚大，有些家庭可能會發生資金不足的問題，建議購屋貸款前務必審慎評估。