豬年為自己作一份「持股健檢」！

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▲▼台股,投資策略,投資人,散戶,財經,技術分析。（示意圖／達志影像）
▲新的一年到來，法人建議手中的持股也要健檢一下，汰弱換強。（示意圖／達志影像）

記者劉姵呈／台北報導

回顧2018年，台股在上半年走了9個月的多頭行情之後，突然迎來10月份的股災，結束史上最長萬點行情，進入大震盪，最終全年下跌8.6%，投資人一整年的獲利全賠光。在投資理財的操作中，最困難的部分並不是買進，而是賣出。買錯了只要會賣，就能把損失降到最低；買對時，更要把握好賣點，否則賣早了該賺的會沒賺到，賣晚了恐怕變成紙上富貴。法人教你如何作持股健檢，趁今年汰弱換強滾大資產。

究竟要如何挑選好的股票，淘汰不替我賺錢的股票呢？《東森新聞雲ETtoday》以財務基本面整理出3項篩選標準，提供給投資人新年診斷手上持股的參考。

篩選標準1》現金淨流入

要用分析現金流入、流出的現金流量表來看一個公司體質的話，通常先看兩個數字；首先就是每一個會計期間內現金是淨流入以及淨流出；再來，就是從營業所產生的現金是淨流入還是淨流出。最健康的情況就是一家公司的「現金是淨流入」，而且是從業內產生，代表這家公司每年在本業上即可賺錢，基本上，這家公司的財務不會有大問題。而若這家公司現金是從業外得來的，就要進一步分析這個業外收入常態性還是一次性的收益。

篩選標準2》產業不同財報標準也不同

若手上的持股很多，不同公司之間的比較，要考慮產業背景。像金融股銀行因為吸收大眾的資金放款賺取利差，所以銀行的負債比率一定偏高，不能用負債比來作參考。建議投資人按照產業的特性再分別用合適的財務指標加以篩檢。

而選用的財務指標包括流動比率、速動比率、負債比率、每股營業現金流、每股現金流、營業利益率、股東權益報酬率（ROE）、每股盈餘、分配盈餘、董監持股比率與董監持股質押比率等，投資人要細分了解各項指標的差異與標準值來檢視一家公司是否具有短期財務結構的問題。

篩選標準3》市場波動時核心持股可轉換成高股息殖利率股

今年面對經濟成長、企業獲利動能趨緩，加上中美貿易戰延續等，未來一年大盤指數將持續修正，投資人恐怕不容易找到太多獲利具成長性的股票；因此在這種情況下，可以把握股市修正時點，未來一年，建議投資人首選高現金殖利率、具有獲利成長性、高度填息可能的個股。

當然也不是只有參考一年的現金殖利率就好，起碼要觀察這家公司近3年的每股純益及配息狀況穩定，且不要有太大起伏最穩定，千萬不要為了賺5塊錢的股利，卻賠掉10塊錢價差。

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關鍵字：持股健檢,股票,台股,股市,選股建議

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