狗年賠太慘！豬年3招投資搏翻身！



▲法人嚴選12檔高殖利率績優股。（圖／記者劉姵呈製）

記者劉姵呈／台北報導

回顧2018年下半年開始，中美貿易戰爆發、10月歷經股災、11月蘋果大砍訂、華為事件爆發、企業獲利下修重挫12月耶誕行情，讓許多台股投資人年底結算時，不僅年初以來累積的獲利回吐，還出現虧損。而展望今年，全球景氣和政局詭譎多變，資本市場波動加劇，台股也無法倖免。不少投資人賠到怕了！到底該怎麼選股？

證交所表示，台股2018年僅跌8%是亞股當中最輕微的，足見台股獲利成長、高殖利率，具備高防禦力。且統計台股去年前三季獲利1.68兆元，現金及股票股利合計1.38兆元，皆創新高；殖利率達4%以上的上市公司更超過一半。台股2018年平均殖利率也因此從前年底的4%，提高到4.8%，放眼全球，只有英國跟台股差不多，其他市場都跟不上。

法人認為，今年面對經濟成長、企業獲利動能趨緩，加上中美貿易戰延續等，未來一年大盤指數將持續修正，投資人恐怕不容易找到太多獲利具成長性的股票；因此在這種情況下，可以把握股市修正時點，未來一年，建議投資人首選高現金殖利率、具有獲利成長性、高度填息可能的個股。

而優質的殖利率股票有4大條件，首先，要注意不是一味地買進高殖利率股就好，要看公司配發現金股利是來自於業內的獲利，還是業外一次性的收入。因為當獲利大多是來自於本業賺錢，才會是間有潛力的好公司。

第二，股價一定要填息才能真的賺到。因為能夠填息的基本條件是公司獲利穩定，由此可知，這類公司的股價不易暴漲暴跌。簡單來說，如果股價波動大，就不是好的殖利率標的，因為不能為了賺5塊錢的股利，卻賠掉10塊錢價差。

第三，公司股價處在相對底部區，用本益比來看最好在12倍以下。否則會買到已經可能上漲過一波的股票，就算這家公司殖利率再高都不會是你買進的原因。

第四，不是單看一年的現金殖利率就好，起碼要觀察這家公司近3年的每股純益及配息狀況穩定，且不要有太大起伏最穩定。

而綜合以上條件，再加入公司股本大於20億，且近5年現金股利皆大於1元、ROE近5年平均值大於20%賺錢較有效率的公司，篩選出的個股有被動元件龍頭股國巨（2327）、台塑四寶中的台化（1326）、福懋科（8131）、被外資點名的電競大廠微星（2377）、百貨股潤泰全（2915）、動態隨機存取記憶體DRAM廠南亞（1303）、去年營收雙位數成長的電腦廠神基（3005）、電子零組件廠僑威（3078）、IC通路商至上（8112）、被動元件業務為切入車用、5G應用的達方（8163）、造紙業的榮成（1909）及傳產紡織股新紡（1419）共12檔。