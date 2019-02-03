入手新機最低價是現在　蘋果三星華為10款任你挑

▲iPhone X實拍。（圖／記者洪聖壹攝）

財經中心／台北報導

AppSo「科學購機指南」說近期是買手機最划算時間，iPhone X、iPhone 8、三星Note8、華為Mate 10等10款上市一年以上的機型，綜合過去歷史價格發現1月往往是歷史低價最常出現的月份，佔整體樣本40%。

過去幾年，手機上市一年後的降價幅度約為25%，但隨著近年來新機發布的週期縮短，部分智慧型手機廠已打破這種「傳統」，有些在上市6個月後便有超過25%的降幅，有些甚至上市不滿一年便打對折賣。AppSo觀察市面上多款主流機型近一年來的價格走勢，顯示出現在就是買手機的最佳時機。

上市時長是影響手機售價的因素之一，AppSo為此將市面上熱門的旗艦機分類為上市4個月內新機及上市6個月至1年以上的舊機，透過價格變化，探索最佳的購機時機。價格統計方面，分用發布價格比上官方調整價格（官網最低價），及店商通路的價格（歷史最低價）。

AppSo挑選了iPhone X、iPhone 8、三星Note8、華為Mate 10等10款上市一年以上的機型，結合它們歷史低價出現的時間制表可以發現，1月往往是歷史低價最常出現的月份，佔整體樣本的40%。

部分智慧型手機容易因過時而遭淘汰，消費者可利用一些「工具」作為購機參考，像是科技網站MacRumors製作的「買家指南」，為有意購入iPhone、iPad、Apple Watch、AirPods、Mac等蘋果產品的消費者提供購買建議，就會在產品貼上「買」、「中性」、「小心」及「別買」標籤，提供相關意見及建議或不建議購入的原因。