影／物流業掀併購潮 嘉里大榮搶攻高科技物流市場

▲嘉里大榮集團啟用桃園第二國際物流園區，有助於加大南北儲運調度空間。（圖／嘉里大榮提供）

記者林淑慧／台北報導

近年受惠電商蓬勃發展，物流業風雲再起，但隨著削價競爭激烈，導致毛利率逐漸降低，台灣物流龍頭嘉里大榮表示，今年一月正式併購科學城物流公司，進運高科技保稅物流供應鏈產業，為公司營運動能再添新柴火。

出身外資的嘉里大榮集團董事長沈宗桂，接手嘉里大榮十年來，為強化公司競爭力，不斷開拓新的業務領域，繼布局電商、醫藥、冷鏈物流之後，下一步還準備進軍高科技物流，在物流業競爭呈現一片紅海之際，嘉里大榮總是比同業領先佈局，正是其成功之道。

▲嘉里大榮董事長沈宗桂（圖中）表示，集團旗下的桃園第二國際物流園區於今年一月開幕，有助於加大南北儲運調度空間。（圖／記者林淑慧攝）

早在2011年，嘉里大榮就領先同業，成立醫藥、冷鏈等專業車隊，進行醫藥、蔬果等配送服務，並為此投資不同車型，來讓客戶分流。去年，更成立家具、家電等組裝車隊，搶攻年產值上看6億元的組裝商機，凸顯嘉里大榮跳脫物流業貨運、以客製化服務取勝的競爭門檻。

沈宗桂表示，科學城物流專門經營新竹科學園區的高端科技物流，因為其產品都不在台灣銷售，因此業務處理領域涉及保稅，其運輸設備及管理體制，均與一般物流不同，因此有附加價值的獲利存在。

「做別人不做的事，才能創造更多附加價值。」沈宗桂表示，當年投資醫藥物流一開始虧損，但是短短二年就轉虧為盈，目前佔公司營收比重已達5%，成為挹注公司營運成長的動能，而高科技物流能聚焦經營高附加價值的產業客戶，後續也將透過多元化服務，走入尋常百姓家，大賺服務商機。

▲嘉里大榮與新加坡商保時合資成立「保時嘉里潔能」公司，搶攻綠電商機。（圖／記者林淑慧攝）