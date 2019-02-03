嘉里大榮搶賺服務財　沈宗桂：「幫家庭主婦裝電視、濾水器！」

▲物流業老手沈宗桂十年前接任嘉里大榮董座一職，肩負改革重任。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

物流業面臨紅海競爭，成長逐漸降低，當同業仍在電商領域廝殺，嘉里大榮集團董事長沈宗桂卻反其道而行，攜手客戶IKEA與COSTCO成立家具、家電組裝團隊，從報清關、倉儲物流、運送到安裝提供全方位服務，搶攻年產值至少6億元的組裝服務商機。

近年電商業務蓬勃發展，成為物流業的主戰場。以去年雙12年終大檔為例，物流業的宅配通、台驊投控及嘉里大榮均受惠，推升營運表現。

▲嘉里大榮集團啟用桃園第二國際物流園區，有助於加大南北儲運調度空間。（圖／嘉里大榮提供）

嘉里大榮董事長沈宗桂表示，公司今年新增國際大型家具、量販店電器等組裝、倉儲物流業務，也為保險公司、大型企業進行文件倉儲管理，均挹注公司營運表現，在競爭激烈的物流業紅海中，殺出重圍。

「做別人不做的事，才能創造更多附加價值，」沈宗桂說，嘉里大榮後來只選擇做利潤高的電商業務，另外看到IKEA、COSTCO等客戶，對於降低運輸及組裝大型家具的物流成本的需求，嘉里大榮決定成立專門團隊，提供配送及到府組裝等服務，構建為全方位物流供應商。

「業績成長來自提供客戶多元化的服務，行銷的定義是突破傳統給貨的概念，客戶用嘉里大榮，會節省什麼樣的費用，會帶來什麼樣的利益，用多元化、專業化帶動獲利成長。」沈宗桂說，這也是嘉里大榮能夠繳出連續十年均獲利的亮眼表現的致勝關鍵。

展望後市，沈宗桂表示，嘉里大榮桃園觀音物流中心啟用，導入高度自動化的智慧 倉儲設備，加上新併購的科學城公司，將正式進軍高科技物流，有助嘉里大榮構建為全方位物流供應商，可望持續挹注營運表現。

▲嘉里大榮集團啟用桃園第二國際物流園區，有助於加大南北儲運調度空間。（圖／嘉里大榮提供）