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小心被慣老闆A錢！員工加薪記得檢查2項目　以免勞保給付被坑

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▲勞工,上班族,下班,工作。（圖／視覺中國）

▲上班族加薪先別太高興？切記檢查這2個項目，以免勞保被坑。（示意圖／視覺中國）

記者紀佳妘／台北報導

新春開工後，上班族最想對老闆說的話就是「可以幫我加薪嗎？」不少老闆願意為員工調薪，犒賞這過去以來的辛苦，不過開心之餘，卻得小心老闆是否有把「勞保投保薪資」及「勞退新制提繳金額」一併提高，否則薪水多了，相關權益卻受損了，傻傻被老闆坑了還不知道。

每位勞工在上班的第一天，一定要投勞工保險（勞保），以及勞工退休金（勞退），前者是提供勞工在工作中或退休後的基本生活保障，後者則是雇主為適用勞基法的勞工每月提繳至少工資的6%，作為退休金，而兩者都是由薪資決定投保級距，因此當薪資增加時，勞保投保薪資及勞退新制提繳金額也要跟著調整。

▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲許多上班族辛苦工作一整年，期盼老闆能夠加薪，讓自己的荷包變厚。（示意圖／記者周宸亘攝）

按照最新調整的勞保投保薪資分級表，投保薪資分級表第1級距金額修正為2萬3100元，刪除原分級表第2級距2萬2800萬元，而原先第3級2萬4000元則移至第2級，其他級距全數遞移，2萬4000元以上維持原級距及金額，最高級距仍是4萬5800元，這次配合修正後分級表共16級。

舉例來說，豪豪原本每月薪資是3萬元，老闆加薪3000元，勞工的勞保投保薪資將從3萬300元跳2級至3萬3300元，儘管每個月保費會增加一點，不過勞保所有保險給付，包括生育給付、老年給付、傷病給付等都是以投保薪資來計算，所以採用較高的投保薪資級距，對於往後申請各項給付時相對有利。

至於勞退新制提繳金額分級表，目前總共是61級，最高一級是到15萬元，與勞保投保薪資最多是4萬5800元不同，因此勞保局提醒，老闆願意加薪時，一定要留意勞保投保薪資與勞退提繳級距是否能與級距表相對應，否則事後各項給付請領將會大幅縮水。

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