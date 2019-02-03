勞、就保不是有保就好　小心老闆「高薪低報」退休金、補助少很多

▲不少上班族被慣老闆高薪低報，明明繳了錢卻得不到應有的保障，相關權益少很大。（示意圖／ETtoday資料照）

記者紀佳妘／台北報導

不少老闆為了節省人事成本，不惜拆解薪資名目，單是去年就有7萬家企業出現高薪低報的問題，約有29萬名勞工受影響，對勞工來說，退休金、補助卻會少很多，搞懂勞保不可不知的權益和給付問題，以免繳了錢卻得不到應有的保障，被慣老闆坑了還霧傻傻。

根據勞保局統計，以2018年為例，勞保投保薪資、勞退撥款出現高薪低報的問題，共有7萬家企業，目前約有29萬名勞工受影響。勞保局表示，高薪低報會直接影響勞工的生育給付、傷病給付、失能給付、老年給付、死亡給付等額度，公司雖然可以降低支出，勞工每月也可少繳勞保費，不過相關保障就會全面縮水。

▲勞工保險局。（圖／記者李毓康攝）

至於民眾關心的勞保費負擔的比重，勞保局說，若是由公司申報投保的話，公司負擔70%、政府負擔10%、勞工自己也要負擔20%，且應以「投保薪資」而非「實際薪資」加保，只要薪資高於某個投保薪資級距，就應以下一個投保薪資級距加勞保；至於加保在工會部份，勞工就必須負擔60%、剩下40%由政府負擔。

換句話說，只要投保薪資低於月薪資總額，就是屬於「高薪低報」。舉例來說，假設月薪3萬元的小花來說，老闆應以3萬303元級距加勞保，若以2萬3100元最低級距加保，每月勞保費雖然可少繳159元，不過當她生小孩後請領2個月給付時，將會少領近2萬元。

勞保局提醒，民眾若遇到公司高薪低報的情況時，可透過自然人憑證查、郵局自動櫃員機查詢以及網路預約取件服務，最好要查詢或反映，以免讓自身權益睡著。