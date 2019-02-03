安卓陣營積極推5G手機　調研：2019年生產量達500萬支

▲多數Android手機品牌陣營都有機會於2019年推出5G手機產品。（圖／資料照）

財經中心／綜合報導

隨著5G產品研發、商用部署在2019年進入衝刺階段，美國、南韓、日本、中國等全球各大電信廠商將陸續進行5G商轉規劃，5G手機的問世將成為2019年市場焦點。

根據研究機構TrendForce報告指出，包含三星、華為、小米、OPPO、vivo、One Plus在內的Android手機品牌陣營都有機會於2019年推出5G手機產品，估計2019年作為5G手機正式上市的初始年，生產量約500萬支。

TrendForce指出，因應高速傳輸世代的來臨，儘管商用通訊的5G基地台2019年仍不普及，但為搶占市場先機，品牌廠仍積極投入5G手機的研發，其中以Android陣營的動作將最為積極，視2019年為5G手機的發展元年。

以5G手機規格的發展來看，主要的變革在於應用處理器必須搭配5G Modem的設計，以及為增強收訊及濾波功能而增加包含Wi-Fi模組與PA模組等周邊零組件的配置，而這些零組件的增加不僅將使得手機的尺寸上加大或增厚，同時零組件成本將急遽上升。以旗艦機的平均物料清單成本(BOM cost)來看，5G手機的物料清單成本將一舉提高20%~30%。

另外在手機天線設計上，5G系統規劃毫米波頻段，由於高頻通訊衰減大，需使用波束成型技術以提高通訊品質。目前最大的挑戰在於射頻前端的散熱問題，因元器件在高頻率電路中工作將產生高熱量、消耗手機電量，因此，如何透過手機機殼材質選擇解決散熱，以及在高溫環境中維持性能將是射頻前端設計重點。

以機殼來說，由於金屬背蓋對訊號產生較多干擾，因此在背蓋的選擇上以玻璃或塑膠材質的討論居多，然而目前5G手機的推行將以旗艦機款作為切入點，預計採用塑膠材質背蓋的機會相對有限。另一方面，為能達到5G對於高速傳輸的要求，必須減少金屬類遮蔽物的干擾情形，因此邊框將再進一步限縮，這也考驗3D玻璃背蓋的製程工藝以及生產組裝的良率等等。

TrendForce表示，5G手機的普及仍要待電信運營商加速佈署5G電信設備，並且完成與相關終端服務配套措施的測試，初步預估5G基礎建設要到2022年才將完備。因此除了基礎建設不足外，手機研發成本的提高、功耗過高影響待機時間，以及訂價策略等等問題，都還需要整個5G生態系的發展成熟與市場驗證。