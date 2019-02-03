2019年科技業焦點／5G、AI起飛　物聯網、邊緣運算遍地開花

▲5G時代來臨，萬人演唱會也可以很快速的傳輸影音。（圖／CFP）

記者周康玉／台北報導

今年科技股投資什麼才賺錢？隨著5G商轉倒數，AI逐漸成熟，今年是資策會產業情報研究所（MIC）觀測今（2019）年全球ICT產業趨勢，幾乎都和5G、AI有關，物聯網、邊緣運算也有機會遍地開花。

資策會MIC指出，5G商轉觀測倒數有三個重點：5G釋照進度、基礎網路整備狀況與行動服務時機。各國政府對5G世代基地台建設審查傾向採取較寬鬆態度、部分國家鼓勵共建共構，電信業者也必須在今年投入更多的光纖建設，來支撐5G大量基地台傳輸的需求。

至於5G對手機銷售的帶動，資深產業分析師鍾曉君表示，2019年若有5G智慧型手機問世，消費者是否就能夠享受完整5G行動服務，還是要看電信業者的5G網路部署進度。

家用網路市場部分，資策會MIC指出，2019年家用上網市場將備受矚目，主要是行動寬頻朝向5G發展，行動上網速度有望提升接近1Gbps，有機會與固網寬頻互別苗頭。

▼各大廠在5G關鍵技術布局。（資料來源：各家市調機構）

5G勢必成為邊緣運算一大助力，藉由通訊設備優化，邊緣運算將得以實現更多需立即回應的物聯網情境。資深產業分析師施柏榮指出，目前邊緣運算應用最多案例於智慧工廠為例，其優勢在於不需完全經過雲端，就能夠以毫秒級反應速度進行故障排除，預期未來將被運用在更多機械手臂之間的協作過程。

施柏榮表示，近年熱烈發展的智慧載具，如自駕車、無人機等，也能同步受惠，預期2~3年後，邊緣運算現階段應用於更多自動化移動載具的連結性問題，將能被解決。

台灣是晶片王國，今年特殊應用晶片（ASIC）需求看漲。資深產業分析師葉貞秀指出，過去主流需求以3C為核心，但隨著物聯網發展，帶動產品種類朝向多元發展，包括AI發展也開啓了雲端與終端推論客製化晶片的市場需求，傳統IC設計廠也能以過去累積的底層IP發展ASIC服務基礎，搭配先進製程開發經驗來提供服務。

AI、5G趨勢成題材

從投資角度來看，第一金小型精選基金經理人陳思銘表示，去年第4季，川普宣布將自今年起，提高中國商品進口關稅到25%，引發一波提前拉貨效應，10、11月企業營收明顯上揚。

陳思銘認為，由於提前備貨及上半年淡季因素，預期第1季企業營運仍處於打底階段。近期市場對貿易戰和解的期待甚高，加上股價歷經去年12月重挫後，不少遭到錯殺的個股，殖利率都衝上7%、8%，投資價值浮現；同時，今年各國5G開台與AI人工智慧加速發展，5G、雲端、AI與車用電子等題材豐富。