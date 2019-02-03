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影／日月光財務長開唱一晚百萬入袋　為8旬老母練抒情歌

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董宏思近年改走抒情路線，特別為母親練唱《當你老了》。（影／日月光提供）

記者周康玉／專訪

日月光集團財務長董宏思領軍的「鶴耳矇樂團」每年都會為慈善開唱，由於他的號召力強大，即使一張門票上千元，銀行界、外資圈照樣買單，熱烈響應，一個晚上兩小時就一百萬入袋。

以近期在台北市花漾Hana展演空間舉辦的慈善演唱會為例，席開400座，不僅台下座無虛席，連二樓看台區也爆棚，一晚淨收入106萬4150元，演唱會收入全數捐贈公益團體。

由於董宏思從學生時候就是搖滾咖，出國留學期間也從未間斷練習，因此演唱的曲目有八成都是西洋搖滾樂，包括紅髮艾德（Ed Sheeran）的shape of you、以及搖滾國歌I Love Rock And Roll等等，讓這場慈善演唱會宛如胡士托音樂節。

董宏思說，從國中就開始聽美國告示牌（Billboard）排行榜的歌，只能從一個叫做「學生之音」的合集卡帶才能聽到，也因此很早就認識了Eric clapton、深紫色（Deep Purple）、齊柏林飛船（Ledzepplin）等一般國中生不會注意到的經典樂團。

天蠍座的他，聽音樂很憑感覺，問他最愛的樂團，他想了很久才終於說「Eagles」(老鷹合唱團)，當年飛去香港聽他們的重組演唱會時「眼淚都留下來了」。

▲▼日月光財務長董宏思。（圖／記者周康玉攝）

以前為自己唱　現在為母親唱

白天的董宏思是日月光的財務長，每個月扛著近400億的營業額，但每到了周末，他把數字和報表拋開，成了真正的搖滾咖。他每個月底都在台北市的角落音樂駐唱，每個星期團練，是半個職業歌手。

董宏思強調，團練不可能太隨便，除了團員會互相要求外，駐唱餐廳的店老闆也會看你表演好不好，他淡定地說「總不好意思唱太差吧」。

但常聽他表演的人發現，近年來他的歌路開始多了抒情和中文流行音樂的元素，因為他領悟到，不只要唱自己喜歡的，更應該唱人想聽的。

日前他在表演中有一首《當你老了》便是他鮮少走的中文抒情路線，一問之下，原來是他8旬老母親親自點的歌。

董宏思說，他深深記得母親曾對他說「要做能讓自己快樂的事」，這句話給他很大的鼓勵，讓他一唱就是幾十年；以前是為了自己喜歡而唱，現在要為了母親而唱。

日月光財務長董宏思私下是個搖滾咖。（圖／記者周康玉攝）

日月光財務長董宏思。（圖／記者周康玉攝）

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關鍵字：日月光,董宏思,慈善演唱會,鶴耳矇樂團

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