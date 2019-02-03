　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 權證影音 | 保險

是你嗎？O型牡羊座財運最旺　容易中彩券億元頭獎

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼刮刮樂,彩券,春節,試手氣,中獎,過年,彩券行,投注站,公益彩券,新年。（圖／記者李毓康攝）

▲去年中億元以上頭獎以O型、牡羊座最多。（圖／記者李毓康攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

明天(4日)就是除夕夜了，大樂透已經搶先從2月1日開始加碼，哪個星座、血型最容易中獎呢？根據台彩統計，2018年中億元以上頭獎的得獎人，最大機率是O型、牡羊座，若身邊有O型、牡羊座的親友，就推派他去買彩券吧！

根據台彩統計，2018年整年下來，億元頭獎中獎人多數都是牡羊座，顯示火象星座在去年財運非常旺；血型來說，又以O型血人數最多，如果是O型牡羊座的朋友，可以試著延續去年運勢在過年期間趕緊買張彩券。

若以生肖來看，去年整年億元中獎人大多是屬馬，反而去年本命的「狗」不是最多，若是屬馬的民眾，也可以試著延續去年運勢在今年買張彩券試手氣，而屬豬的民眾因為剛好碰上本命年，也可以跟著屬馬的親友一起去彩券行買彩券，也許就能提高中獎率。

此外，台彩也透露，2018年整年下來，億元頭獎中獎人男性多於女性，若以近3年來說，2016、2018年都是男性多於女性，只有2017年是女性多於男性。在年齡部分，2018年億元中獎人大多是大多是50歲到59歲，但2016年、2017年都是40歲到49歲居多。可以請家中爸爸、哥哥去買彩券，中獎機率也許會提升。

ET快訊
快訊／上海轎車衝撞「台灣團」路人！1人傷重亡10人受傷
要命給你，要錢沒有！未婚妻遭酒駕撞死　他淚揭法庭殘酷對答

關鍵字：台彩,彩券,大樂透,頭獎,億萬富翁,牡羊座,O型

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

春節誰最有財運　彩券頭獎中獎人都是高額頭、小眼睛

這裡財最旺！基隆去年開出頭獎最多　花蓮縣獎金最高

大樂透加碼今晚登場　彩券行湧人潮「越晚越多人」

東南亞情侶用交往紀念日買刮刮樂　竟一次刮中百萬獎金

提高獎金與中獎率！　大樂透玩「連碰」秘訣曝光

大樂透春節加碼起跑　派50歲大叔去買、電腦選號中獎率高！

大樂透今開始加碼！頭獎上看3億　連開10天多360組100萬

影／春節自己賺紅包！　16款刮刮樂中獎率一張表秒懂

刮刮樂挑尾數3、6、9必中？　台彩總座闢謠：是機率問題

台彩加碼起跑！今威力彩頭獎上看2.7億　大樂透明起多360組百萬獎金

ELLA.賴解孵大腿碰一下觸電惹！　啊嘶～～那刻起「天雷勾動地火」

21歲獨子慘死酒駕輪下父悲喊「敗類」 醉駕駛被拖出還掉出高梁瓶

4歲女兒被父「倒立甩」哭求不要　路過正義哥教訓4分鐘：你瘋了？

路平有感！高雄人PO新路照片　鳳山區重鋪過變「日本等級」

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」　43歲女抱起猛跑30km還收編

刮刮樂幸運數字PK不幸數字！兩極選號法他刮中1萬：人生首次

帶同事上市場扛全豬回辦公室！　小野團圓飯從切肉到烹調都包辦

台中男酒駕3犯逆飆1公里　連撞8汽機車2騎士無辜慘死

庹宗華爆機上鬧事.騷擾空姐　道歉「沒有絕對的惡意」

印尼18歲情侶街上擁抱犯法 被關數月後公開鞭刑17下！

除夕圍爐打牌家電猛開　掌握一招幫你省下高額電費

是你嗎？O型牡羊座財運最旺　容易中彩券億元頭獎

金豬年外幣投資致勝術　非美元外幣下半年看俏

大樂透中獎人必做4個招財動作　花350包牌電腦選號還要摸小物

中油春節吞忍本週不調漲　等到11日才動油價

金豬年買房必看　青年安心成家貸款給優利

網友問大樂透不是二五開？春節非常時期　加碼天天開連10期

狗年賠太慘！豬年3招投資搏翻身！

入手新機最低價是現在　蘋果三星華為10款任你挑

年前打掃免擔心缺水危機　全台供水情形一張表就知道

旅行團行走遭衝撞「1死9輕重傷」　雄獅3點全文聲明

獨／24小時「金槍不倒」　21歲小鮮肉「硬」過頭恐「無望再舉」

周子瑜回台過年了！　「粉絲湧上」她甜笑揮手...媽護送回老家

馬卡龍6顆400元嫌太甜挨罵浪費　苦主：台式牛粒一包30吃到嘴歪

除夕圍爐打牌家電猛開　掌握一招幫你省下高額電費

酒駕狂撞8車奪2命　家屬「手抖摺紙」悲哭：就這麼一個寶貝啊！

快訊／雄獅旅行團上海遭失控車撞　1人不治9人輕重傷

出國賞櫻免人擠人！日本山陰山陽必推賞櫻名勝

日本四國極致賞櫻+海景體驗 搭六星級列車出發

春遊瀨戶內海秘境！玩超萌兔島、桃太郎的故鄉

浮誇柴柴一天不見超興奮　耳朵狂開飛機！笑眼瞇成線

財經熱門新聞

郭董感動！曾馨瑩攜3子女上台表..

即／大樂透3.8億頭獎　一注獨..

即／台彩春節大紅包開獎　14人..

16款刮刮樂中獎率一張表秒懂

是你嗎？O型牡羊座財運最旺　容..

嘉聯益爆200員工　被自願離職

想要少奮鬥30年　先存500萬..

即／4億大樂透開獎！中獎號碼看..

一把裁布剪刀做出上億身價 智慧..

比爾蓋茲豪宅　設施超多元

快手狂搶「春節彩券大紅包」8億..

切記！加薪還要這樣做勞保才不會..

圓通快遞創始人身價飆漲　百萬債..

薪資條看不懂？小心被慣老闆高薪..

更多熱門

相關新聞

大樂透中獎人必做4個招財動作　花350包牌電腦選號還要摸小物

想要中大樂透就得先買張彩券，到比較容易開出頭獎幾個縣市花350元包牌增加中獎機率，而且在投注站務必記得摸店內招財物，這可是中獎人必做4動作。

大樂透頭獎1注獨得　老闆笑彎眼：財神駕到

網友問大樂透不是二五開？春節非常時期　加碼天天開連10期

百萬二獎得主　假鈔劫走162張刮刮樂

快手狂搶「春節彩券大紅包」8億　360組才開出1成機會多　

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

空姐掩面哭泣　控庹宗華騷擾

野生「台劇男神」現北捷翹腳戴帽

一碗麵5兄妹長大了　2019年心願沒變

女鬼緊跟1年！男車禍死前：祂找我了

他用百元鈔付油錢　女員工秒臉紅燦笑

沒人讓座　脊椎碎裂女高鐵站全程

即／酒駕害死多人　法務部說話了

酒駕醉殺2騎士：快點處理我要睡覺

郭董感動！曾馨瑩攜3子女上台表演

「大哥」凌晨5點餓了　館長變餵食小弟

車庫被外車入侵　 屋主關鐵門飛回日本

分屍魔勒殺女友　狗啃內臟剩膀胱子宮

汪下車主人直接騎走　牠死命聞找不到

沒辦過信用卡　定存男被笑怪咖

外科醫智商僅5歲！失蹤7hrs徘徊童書區

更多

最夯影音

更多

ELLA.賴解孵大腿碰一下觸電惹！　啊嘶～～那刻起「天雷勾動地火」

21歲獨子慘死酒駕輪下父悲喊「敗類」 醉駕駛被拖出還掉出高梁瓶

4歲女兒被父「倒立甩」哭求不要　路過正義哥教訓4分鐘：你瘋了？

路平有感！高雄人PO新路照片　鳳山區重鋪過變「日本等級」

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」　43歲女抱起猛跑30km還收編

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面