是你嗎？O型牡羊座財運最旺　容易中彩券億元頭獎

▲去年中億元以上頭獎以O型、牡羊座最多。（圖／記者李毓康攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

明天(4日)就是除夕夜了，大樂透已經搶先從2月1日開始加碼，哪個星座、血型最容易中獎呢？根據台彩統計，2018年中億元以上頭獎的得獎人，最大機率是O型、牡羊座，若身邊有O型、牡羊座的親友，就推派他去買彩券吧！

根據台彩統計，2018年整年下來，億元頭獎中獎人多數都是牡羊座，顯示火象星座在去年財運非常旺；血型來說，又以O型血人數最多，如果是O型牡羊座的朋友，可以試著延續去年運勢在過年期間趕緊買張彩券。

若以生肖來看，去年整年億元中獎人大多是屬馬，反而去年本命的「狗」不是最多，若是屬馬的民眾，也可以試著延續去年運勢在今年買張彩券試手氣，而屬豬的民眾因為剛好碰上本命年，也可以跟著屬馬的親友一起去彩券行買彩券，也許就能提高中獎率。

此外，台彩也透露，2018年整年下來，億元頭獎中獎人男性多於女性，若以近3年來說，2016、2018年都是男性多於女性，只有2017年是女性多於男性。在年齡部分，2018年億元中獎人大多是大多是50歲到59歲，但2016年、2017年都是40歲到49歲居多。可以請家中爸爸、哥哥去買彩券，中獎機率也許會提升。