這裡財最旺！基隆去年開出頭獎最多　花蓮縣獎金最高

▲去年開出頭獎的投注站以基隆市最多。（示意圖／記者張凱喨攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

明天(4日)就是除夕夜了，許多民眾在過年連假都會到彩券行買張樂透或是刮刮樂試手氣，哪個地區財運最旺呢？根據台彩統計，2018年開出頭獎的投注站以基隆市最多，堪稱最容易誕生頭獎商店的地區，但獎金最高的縣市則為花蓮縣，平均獎金為17.22億元。

根據台彩統計，去年電腦型彩券中以彩迷最愛的威力彩、大福彩平均中獎金額最高，威力彩去年有6注開出頭獎，平均中獎金額高達5.46億元；大福彩去年只有2注中頭獎，平均中獎金額2.3億元；大樂透去年有18注中頭獎，平均中獎金額為2.01億元。

民眾最關心的，就是哪一地區開出頭獎機率最高。台彩表示，全國5800家投注站中，去年有402家開出頭獎。基隆市在去年可以說是大黑馬，全基隆106家投注站中，有14家在去年開出頭獎，占比達13.2%，堪稱最容易誕生頭獎商店的地區，其次為新竹縣(10.2%)、花蓮縣(9.1%)、彰化縣(8.8%)和新竹市(8.7%)。

若從頭獎總金額來看，去年有5縣市中獎金額最高，分別是花蓮縣17.22億元、台南市15.69億元、彰化縣13.01億元、新北市10.59億元、台北市7.35億元。

綜合來說，去年可以說是花蓮縣、彰化縣最旺，不管是開出頭獎比例，或是開出頭獎總金額都在全台灣前5名以內，若是這兩縣市的民眾，可以延續好運在過年去買張樂透試手氣。

▼去年花蓮中獎總金額最高。（圖／台彩提供）