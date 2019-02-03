守好你的紅包！研究證實消費者看到75折就想花錢

▲多數消費者都認為，折扣幅度最起碼要有25%（75折）才能稱得上「很便宜」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

財經中心／綜合報導

過年期間，部分零售商會透過「打折」來吸引消費者上門，折扣的幅度該多大，一直都是零售商的一大問題。據統計，多數消費者都認為，折扣幅度最起碼要有25%（75折）才能稱得上「很便宜」。

美國零售聯盟（NRF）表示，每4個人中，就有一個人認為「折扣」對購物而言「非常」或「極其」重要。問卷網站Swagbucks日前針對美國消費者年終假期購物行為進行調查，調查解果顯示，有近四分之一的消費者認為，折價25％對他們來說才是執得購買的折扣，15%的首訪者則認為折價幅度至少須達三、四成，另有14%的受訪者表示，小於20%的折價連讓他們起床的動力都沒有。

問題來了，為什麼15%、20%或30%的折價幅度對消費者而言才是最有感的，且有些時候還嫌不夠呢？專家指出，這是因為消費者被寵壞了。Modern Customer Podcast腳本作者兼主持人摩根（Blake Morgan）說：「消費者不僅期待低價，還要求低價。」電商龍頭亞馬遜已迫使零售商參與價格戰，這對零售商的利潤帶來巨大的壓力。

「消費者已從亞馬遜獲得了大幅折扣，因此除非零售商祭出超過25％的折價幅度，否則難以引人注目。」摩根表示，大多數實體零售業者都已意識到，單靠降價是無法與亞馬遜等電商競爭的。想要與大打折扣的線上零售業者競爭，就得祭出其他購物誘因不可，如推出會員紅利回饋卡、訂用模式、優惠折價券等。

▲「25%折扣」可能是數字學和心理學的運用。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

另外，也有說法指出，「25%折扣」可能是數字學和心理學的運用。《Scammed》一書作者艾略特（Christopher Elliott）說，對於部分人來說，25%是相當動聽的數字，這也是重要的心理數字，是100的四分之一，「我認為，身為買方的我們已被制約，對25％的折價有所反應。對消費者來說，這是個魔力數字。」

如何打折及何時打折，也是激發消費者購物欲的關鍵之一。Yoast.com網站營運長海吉曼（Michiel Heijmans）曾在部落格上寫道，「網路星期一」及「黑色星期五」等限時折扣活動，顯然會營造「遲了就沒有了」的緊張感。另外，折扣商品的宣傳話術以及實際可省多少錢也是重要因素，一支定價1.2萬美元的錶折價15%，遠不如買一支120美元的錶可享相同折扣來得誘人。

零售業者了解到這些消費者心理，在宣傳折扣促銷活動時也愈來愈有創意。舉例來說，店家打出買兩雙襪子可多折10%這樣的宣傳，消費者將更願意掏錢購買2雙襪子，因為這樣會讓他們覺得好像拿到了20%的折價優惠。對零售業者而言，這是「雙贏」：消費者買兩雙襪子其實只省了2塊錢，卻多花了18塊原本可能沒打算花的錢。

當然，隨著賣家的花樣愈來愈多，消費者也愈來愈精明，他們未必會相信9.99美元的領帶比10美元領帶便宜。不過研究發現，這種僅比整數定價便宜一點點的標價仍有其吸引力，專家將此稱之為比價效應（comparison price effective），在許多大型商場上十分常見。