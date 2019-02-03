「敗犬女王」電影版廈門開機　打造「沙坡尾」為影視拍攝地

▲《敗犬女王》電影版在廈門沙坡尾開機。（圖／海峽西岸北京文化傳媒有限公司）

記者蔡紹堅／綜合報導

《敗犬女王》電影版日前在廈門沙坡尾舉行開機儀式，主演陳子由、彭高唱、張雷都來到現場。同時，沙坡尾獲頒「廈門影視拍攝地」的稱號，這也是海西經理聯盟、凱渥模特兒經紀公司與廈門思明區合作的「百藝計劃」啟動後第一部投入製作的電影。

《敗犬女王》電視劇2009年在台灣播出，由楊謹華、阮經天、溫昇豪、楊雅筑、張懷秋主演，描述女強人談姊弟戀的過程，在台灣最高的收視率曾到達7以上，後來到大陸播出也有優異的成績，捧紅了一眾主演。

電影版的《敗犬女王》由北京文化傳媒有限公司、北京藍媒手工藝創作文化有限公司、廈門光影世紀、恆藍經紀、風生水起影業、恆業影業共同打造。《敗犬女王》也是思明區「海峽百藝計劃」啟動後第一部投入製作的電影，未來將繼續引入台灣藝人、導演、編劇、攝影等影視行業從業人員在廈門創業、創作，推動海峽兩岸影視產業共同發展。

開機儀式上，廈門沙坡尾也被授予「廈門影視拍攝地」的稱號，廈門市文化改革發展工作領導小組辦公室主任戴志望表示，廈門將以沙坡尾為起點，對較成熟的拍攝點予以授牌，採取以點帶面的方式，逐步形成廈門市的影視拍攝地圖，為劇組提供便利的專業服務，也有利於推動廈門文化旅遊產業的發展。

▼沙坡尾是廈門新興起的藝文區域。

思明區影視協拍小組辦公室相關負責人表示，思明區將善用區位、資源、產業等優勢，統一協調轄區內公共資源，為來廈拍攝的影視劇組提供「一站式」服務，提高影視作品在思明區拍攝製作的效率，降低政府跨部門的工作協調難度。

廈門市思明區去年11月推出《思明區促進影視產業發展專項政策》，內容包含引進和培育影視龍頭企業、支持影視作品立項及拍攝製作、鼓勵影視人才集聚發展、鼓勵開展影視文化交流及培訓活動、扶持影視公共服務平台發展、鼓勵大陸與台灣影視合作等多個方面。