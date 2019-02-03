段遠紅靠一把裁布刀做出上億身價　段記西服智慧系統量身訂作西裝只要3秒鐘

▲ 段遠鴻靠做西裝起家，圖為示意圖。（圖／Pixabay）

財經中心／綜合報導

段遠鴻是段記西服創辦人，從小對裁縫很敏銳的他，創立的「段記西服」受到很多人歡迎，如今他更是結合科技進步，將西裝最麻煩的量體濃縮在3秒鐘內，讓公司業績成長了一倍以上。

綜合陸媒報導，段遠紅出生於裁縫世家，從小的耳濡目染讓他練就了一身好手藝。1978年，改革開放讓大陸青年蠢蠢欲動，紛紛投入創業浪潮；2年後的1980年，17歲的段遠紅背著一台縫紉機遠離家鄉，成為一名靠女紅吃飯的小裁縫師。

剛開始，段遠紅在親戚的服裝店幫忙，主要是做褲子，做完後還必須要熨燙、揀邊、扣好鎖扣等。一般人一天上班最多做五條褲子，但因為段遠紅手腳迅速，再加上他每天都從早上8點忙到半夜12，一天可以做到10條褲子，忙完後還得繼續研究版型、練習打版，時常忙到隔日凌晨才睡覺。

練出好手藝的段遠紅，決定自己創業出來闖闖，他租下一間只有15平方公尺的小店面，掛上「段記西服」招牌，當起裁縫師兼職老闆。

1980年代初，隨著生活水準提高，人們的生活普遍獲得改善，也反映在了服裝上面，大家開始追求起「時髦」的服飾，而段遠紅憑藉自己幹練精湛的手藝，他所設計、製作的西裝受到很多顧客的青睞，時常供不應求。

當時沿海改革開放的速度快於內陸，因此廣東沿海的服裝技術比較先進、布料款式也比較新穎，段遠紅於是到了廣州學習一年。1985年，段遠紅為了測試市場水溫，從廣州扛了四匹布料回重慶，一匹布料有30公斤重，段遠紅帶著整整120公斤布料，坐了3天3夜的火車回到重慶，到家時，他的肩膀上已經被磨得血漬斑斑了。

儘管身體疲憊，段遠紅仍然開始埋頭打版、製作西裝，這款新式西裝一推出，也立即受到顧客讚賞，後來他又不斷尋找新布料、開發新款式，短短一年時間，段遠紅賺到了200萬元積蓄，他也開始擴展店面，在繁華地段開設分店，每間店每個月的利潤至少都有一、二十萬。

▲ 段紀西服實體店。（圖／翻攝自段記西服官網）

1986年是段遠紅人生的轉捩點，他遇到了一位啟蒙導師「張師傅」，張師傅河段遠紅說：「中國內地的服裝業與世界發達國家相比，差距還很大。意大利、德國、日本的技術最好，不如跟我到國外去淘金。」於是，段遠紅跟著張師傅到了日本。

在日本兩年的過程中，段遠紅除了每天工作12個小時外，每晚回到住處後還會再把老師課堂上講的知識再複習一遍。經過了兩年的鍛鍊，他除了在服裝設計方面的手藝更加精湛外，也學到了很多企業管理的知識，更讓他的視野變得開闊。

1988年，段遠紅回國後創立了「段記西服」品牌，很快躋身重慶名牌服飾行列；10年後的1998年，重慶段氏服飾實業有限公司正式成立，段遠紅投入了20年辛苦賺來的上千萬積蓄，在渝北建設新廠。2012年，段記西服正式進軍大陸各地，而到了2015年，段記西服開始了現代化、自動化改造。

▲ 結合科技應用，段記西服可在3分鐘內完成量體，圖為示意圖。（圖／Pixabay）

2017年，段記西服與德國柏林大學合作開發一套3D建模系統，用了1650萬名消費者的身體數據，加上段遠紅37年量體裁衣的經驗，構建了一套3D模型；把大數據與人體結合、再將體型與版型結合，最後將版型與3D模型對接起來，讓消費者輸入數據後，自己就能看到穿上衣服的效果。這套系統對同一個人的身高可分析出八種體型，而八種體型又有細微差別，做出的服裝版型高達135萬套。

2018年，段記西服又搭建「雲之家」智慧平台，實現量體、建模、設計選款、試衣搭配、打板裁剪等服裝生產製造全流程智慧化，不僅滿足消費者個人化的定制需求，也大幅提高企業效率並且降低了成本。

受惠於大數據、智慧化的應用，段記西服如今完成一套定制服裝的丈量最快僅需3秒鐘，並在丈量隔天就可以拿到定制的服裝，對比以往定制一套西裝要30天左右，可說是相當快速。

此外，段紀西服還開發了一款APP，讓消費者可以線上訂製西裝，利用類似雲之家的3D版型數據，讓消費者只需打開手機，就可完成從丈量到選料、定款等步驟，不用再跑實體店。

段記西服生產經理羅豪透露，近年來公司投入了6000多萬元資金，對生產設備進行自動化與智慧化改造。倚靠智慧化和大數據，段記西服實現了對傳統製衣業的改造升級，讓公司的整體生產力提升了一倍以上，年產值更直逼上億元。