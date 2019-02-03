圓通快遞創始人喻渭蛟身價240億　百萬債務全還清還買好幾架飛機

▲圓通快遞現在是大陸常見的大型快遞公司，圖為示意圖。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

近年來電商蓬勃發展，也帶起了快遞行業的崛起，進而誕生了一大批富豪，大陸企業圓通快遞創始人喻會蛟（本名喻渭蛟）也靠此致富，2018年《胡潤百富榜》顯示其身家達到了240億（人民幣，下同），不僅讓他懷掉了曾經欠下的百萬債務，還可以買好幾架貨運飛機。

綜合陸媒報導，喻渭蛟出生於浙江桐盧，在19歲就到了杭州做木工養活自己，憑著吃苦、肯學的韌性，喻渭蛟在短短幾年就自立門戶開了裝修公司，自己在外接業務。

然而初次創業卻並不順利，喻渭蛟原本以為接到了一單利潤不錯的案件，但完工後卻因為糾紛損失慘重。喻渭蛟不但拿不到工程款還欠了百萬債務，因為這次糾紛，把他多年來打拚的積蓄都虧光。

在當時，快遞業正好在發展茁壯的初期，喻渭蛟的太太看老家桐盧有人做快遞收入不錯，再加上裝修事業虧損嚴重，於是勸喻渭蛟放棄裝修公司，轉行做快遞。

起初，做快遞事業的人並不多，喻渭蛟在妻子的勸說下向親友借了幾萬元，帶著裝修公司的老員工到上海，創辦了「圓通速遞」，成為喻渭蛟人生重要的轉捩點。

公司剛成立時，圓通因為業務量不足一直處於虧損的狀態，就算喻渭蛟辛勤刻苦，每天早上八點就帶著團隊出門，直到晚上十一點才能下班，還是都得為生計擔憂，但喻渭蛟一直認為快遞行業即將進入蓬勃發展期，因此便咬著牙繼續做下去。

隨著電商崛起，快遞業務成為不可或缺的重要因素，當時的幾家大型快遞公司認為電商快遞利潤過低，因此都不願意合作，而喻渭蛟便抓緊了這個難得機會，率先走出與電商合作，並在第二年就與電商公司簽訂專屬合約，成為大陸首家與電商簽約的快遞公司，在三年的時間裡就把圓通快速做大，一躍成為快遞界的一匹黑馬。

喻渭蛟甚至還到了美國，向全球最具規模的快遞公司Fedex取經，Fedex六百多架飛機的規模讓他大開眼界，他也暗自下定決心，一定要擁有自己的飛機隊伍，讓企業走向國際。

▲ 喻渭蛟擁有飛機隊伍的目標後來也達成了。（圖／翻攝自圓通速遞官網）

回國後的喻渭蛟加快了企業改造，隨著業務量的提升，汽車送貨效率顯然不能滿足用戶需要，於是喻渭蛟包下了兩架波音737進行全貨機運營，實現江浙滬、粵港、京津冀區域之間快遞隔日到貨的目標，效率大幅提升，很快讓企業的日收發量超過千萬。

根據2018上半年圓通速遞的公開數據顯示，其業務量達到28.14億件，占全國快遞服務企業業務量的13%，自有機隊數量達12架，僅次於順豐，國際業務也大幅提升。而2018年前三季度也實現營業收入186億元，同比增長44.74%，淨利潤達到12.5億元。

此外，圓通速遞近年來也在航空領域不斷擴張，2016年，圓通投資15億元建設廣西區域總部基地及航空樞紐基地；2017年初，投資30億元建設華南總部及航空基地。

2018年7月，圓通集團與嘉興市政府簽署協議，投資122億元在嘉興機場建設全球航空物流樞紐，作為浙江省大灣區建設的重點項目之一，喻渭蛟希望藉著黃金位置紮根長三角，藉以創造全國、甚至是全世界的超級共享聯運中心和商貿集散中心，喻渭蛟表示，此舉意味著圓通蛟龍集團投資的全球航空物流樞紐計畫啟動。而同年9月，西北國際貨運航空有限公司獲批准籌建，圓通也是共同籌資組建的企業之一。

據媒體透露，當年喻渭蛟創業只為還掉在裝修公司虧下的那幾百萬債務，如今的他不僅還掉了債務，身價甚至一度超過順豐快遞創始人王衛，成為大陸民營快遞行業的首富。而對於自己的成功，喻渭蛟說：「行業選對了，你就會真正地追隨著目標一步一步往前走。」

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