新的一年換種生活方式　貝佐斯離婚後生活態度曝光

▲全球首富貝佐斯（Jeff Bezos）。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

一手打造亞馬遜電商王國的貝佐斯（Jeff Bezos），靠著其亞馬遜帝國的蓬勃發展，一度成為世界首富，但在他與前妻麥肯齊（MacKenzie Bezos）離婚後讓出這個寶座。大家難免好奇這類富豪的一天是怎麼過的，先前貝佐斯曾在演講中公開自己的生活準則，《CNBC》特別整理了幾項種點：

1.養成「早睡早起」

貝佐斯表示他有「早睡早起」的習慣，其他世界一流大公司的執行長，也有許多人有早起的習慣，例如蘋果執行長庫克（Tim Cook），他每天清晨3點45分就會醒來，Ellevest、百事可樂執行長也大約都在清晨4點左右起床。

2.早晨進行「推桿」運動，並與家人共進早餐

貝佐斯表示自己喜歡在早晨進行「推桿」運動，他表示每天早晨的這個運動對他來說非常重要，他也喜歡在早晨時一邊看報紙、喝咖啡並與家人們一起共進早餐，他同時也以喜愛做菜出名。

報導也引述加州大學聖巴巴拉分校的相關研究指出，推桿、做飯等不需要使用大腦的活動，可能有助於激發創造力。

▼貝佐斯表示自己喜歡在早晨進行「推桿」運動。（圖／資料照／達志影像／美聯社）

3.從最重要的會議開始

貝佐斯會將第一場會議安排在早上10點，同時這也會是一天中最重要的會議，他表示「我喜歡在午餐前完成所有耗腦力的會議（high IQ meetings），這些會議深具挑戰。」

而根據生物學家Christoph Randler的一項研究指出，在上午就能將工作表現達到巔峰的人，在職涯上能取得更好的發展，因為相較於晚上工作效率較好的人，他們更積極主動。

▼貝佐斯喜歡在午餐前完成所有耗腦力的會議（high IQ meetings）。（圖／pixabay）

4.下午5點後避免重大決策

貝佐斯認為在疲勞的狀態下，要做出深思熟慮的決定非常困難，因此下午5點過後，尚未完成的決策工作，他會留到隔天再進行。

5.充足的睡眠

除非遇到出差或時差，不然貝佐斯一定都會睡滿8個小時，他認為睡滿8個小時，可以讓他「思考更周延、更有活力、心情愉快」，這也是他「工作、生活和諧」理念的一部分。

貝佐斯認為，身為一位高階管理人員，是要做出「少量但高品質的決策」，而不是數以萬計的決策，如果不好好照顧自己，決策質量就可能會降低。

▼貝佐斯一定都會睡滿8個小時，能讓他「思考更周延、更有活力、心情愉快」，這也是他「工作、生活和諧」理念的一部分。（示意圖／記者謝婷婷攝）