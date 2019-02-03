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年前打掃免擔心缺水危機　全台供水情形一張表就知道

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▲▼石門水庫。（圖／翻攝自水利署官網）
▲水情安啦，目前全台供水無虞，不過水利署還是呼籲民眾仍要節水。（圖／取自水利署網站）

記者馮建棨／綜合報導

馬上就要過農曆新年，許多民眾開始利用假日開始清掃，往年這時水情已經開始拉緊報，水利署說，今年水情狀況比往年略好，整體情況可以穩定供水到農曆年後，不過還是提醒民眾還是要節約用水。

據了解，台灣中南部冬季常因從秋季開始降雨不足而會有缺水的情況，去年（2018）台南地區水情燈號就因缺水的狀況，過年期間進入「水情稍緊」的綠燈，整體缺水的狀況一直到去年夏天進入雨季才緩解，因此過年期間水利署供水就相當緊張。更早的2017年入春時，當時降雨日數偏少，降雨情形不如預期，各地區水庫蓄水逐漸下降，加上時值春耕期，農業用水陸續展開，供水情勢轉趨吃緊，水情也是相當吃緊。

盤點現在全台各地水庫蓄水狀況，水利署表示，去年上半年梅雨遲到，臺南地區在歷經10個月無明顯降雨情形下，去年六月曾文水庫蓄水率只剩2%的歷史低點，所幸在各單位合作節水調度下仍能維持臺南用水需求。還好經過夏天豐水期讓各水庫進帳多，石門、寶山、寶山第二、永和山、鯉魚潭、仁義潭、南化及曾文等水庫，因此雖然近3個月降雨量較少，不過整體蓄水率還是有6到9成，整體水情仍屬正常穩定。

在農曆新年前是冬季用水的尖峰，水利署評估，依據中央氣象局預測未來一季降雨量正常機率較大，各地可維持穩定供水，從現在一直到過年期間供水沒有問題。

▼水情安啦，目前全台供水無虞，不過水利署還是呼籲民眾仍要節水。（圖／取自水利署網站）

▼水情安啦，目前全台供水無虞，不過水利署還是呼籲民眾仍要節水。（圖／取自水利署網站）

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