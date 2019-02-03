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除夕圍爐打牌家電猛開　掌握一招幫你省下高額電費

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▲▲除夕圍爐打牌家電猛開，掌握一招幫你省下高額電費。（圖／記者姚惠茹攝）

▲除夕圍爐打牌家電猛開，掌握一招幫你省下高額電費。（圖／記者姚惠茹攝）

記者馮建棨／綜合報導

許多民眾會趁過年前除舊佈新，把家中的舊家電淘汰，經濟部提醒，可以挑選具有節能標章的電器用品，平日節能省荷包，讓新的一年荷包滿滿。

經濟部能源局表示，春節節電第一個撇步就是進行居家電器檢視，將老舊家電汰舊換新，優先選購能源效率分級標示「級數小」、「能源效率高」或「具節能標章」家電，以有效節省家庭用電。依工研院測試結果，能源效率分級標示一級的電器較老舊電器平均省電2.5倍，購買能源效率高的家電用品，尤其是高耗電的電冰箱、冷氣機等電器，不僅能節省荷包，也是節能減碳愛地球的表現。

▼除夕圍爐打牌家電猛開，掌握一招幫你省下高額電費。（圖／資料照）

▲日立HW電冰箱。（圖／記者蔡惠如攝）

第二及第三個撇步就是將家中使用白熾燈泡的神明燈換成LED燈泡，並將燈具換成省電燈具。LED燈泡具備低耗電、壽命長的優點，且0.5瓦LED燈泡即可替代7.2瓦白熾燈泡，透過換燈，一年即可輕鬆省下300元；同時，也可順便檢查家中的各式燈具，將其換成高效率的省電燈具，新的一年讓家中煥然一新，明亮又節能。

第四個招，能源局提醒春節返鄉或出遊長時間外出不在家時，別讓家中熱水瓶或開飲機一直處於沸騰的狀態，記得關閉熱水瓶與開飲機的電源，不僅安全也能省下不必要的用電開支。

最後是關閉不常用的電器電源，特別是家中有時間顯示、電源指示燈的電器，例如：電腦、音響、電視機、除濕機、數位電視機上盒、冷氣機、微波爐等等電器，都會有待機耗電損失，能源局建議，可利用多開關的延長線進行家庭用電管理，出門時關閉延長線的開關，減少待機電力消耗，簡單小動作，一年約可省下1千元，輕鬆省出大紅包。

▼除夕圍爐打牌家電猛開，掌握一招幫你省下高額電費。（圖／資料照）

▲▼節電標章。（圖／取自台電網站）

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關鍵字：節電,能源效率,省電,能源局,經濟部,家電

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