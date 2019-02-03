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春節假期出遊「3點5裝備」　完美防曬及保護眼睛！

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▲▼出遊。（圖／CFP）

▲過年期間許多人選擇出遊。（圖／CFP，下同）

生活中心／綜合報導

春節假期應該有許多人會和家人一起出遊，但也別忘了要注意防曬及保護眼鏡。國民健康署提醒民眾，出門前檢視從頭到腳防曬5裝備，「寬邊帽、太陽眼鏡、涼爽透氣之衣物、擦防曬乳、帶水瓶」，其中「太陽眼鏡」的選擇須注意「看標示、選合適、慎保管」才能發揮保護作用。

據經濟部標準檢驗局提供選購太陽眼鏡要點，包括3點：

NO.1　看標示

選購有商品檢驗標示的太陽眼鏡，標示內容包括「鏡片材質、鏡框材質、符合標準CNS 15067、濾鏡分類編號、光學等級、非作直視太陽用、製造商或進口商名稱、地址及聯絡電話」等，避免購買來路不明、水貨及仿冒品。另外，護眼防曬係數（E-SPF, Eye-Sun Protection Factor），係數分為5、10、25三類，數字越大效果越佳。

▲▼出遊。（圖／CFP）

NO.2　選合適

選配時除外觀及舒適性外，應儘可能選擇可保護到眼側且貼合臉型的款示，並注意其用途，如開車時請勿佩戴顏色過深的深色太陽眼鏡，避免天色昏暗時影響行車視線，才能確保行車安全；佩戴觀看景物呈紅、藍或紫色之太陽眼鏡，需格外留意是否可辨識交通號誌燈變化（紅黃綠燈）。

NO.3　慎保管

切勿將太陽眼鏡放置於高溫的汽車內，60℃以上高溫除了會破壞鏡片鍍膜外，塑膠材質亦容易變形。

國民健康署提醒預防熱傷害從頭到腳5裝備：

NO.1　寬邊帽或陽傘

利用寬邊帽或陽傘避免陽光直射臉、耳朵及脖子。

NO.2　太陽眼鏡

選擇檢驗合格的太陽眼鏡保護眼睛，並挑選可遮檔眼睛周圍及適合臉型的款式，且注意鏡片破碎的安全性。

▲▼出遊。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲太陽眼鏡、防曬乳。（圖／取自免費圖庫pixabay，下同）

NO.3　涼爽透氣之衣物

可考慮舒適的棉質衣服，或是能保護皮膚不受紫外線照射的功能性衣服，且於運動後更換乾爽的衣服以維持優良的防護功能。

NO.4　擦防曬乳

外出前20分鐘建議使用防水且SPF30或更高防曬係數之防曬乳，並每2小時補充1次，可於將防曬乳作為每天早晨保護的一部分；保存時應避免放置於過熱之處以免變質，若為敏感性肌膚可選擇標記有敏感性肌膚使用或無香味之產品。

NO.5　帶水瓶

自備水瓶並定時喝水，並養成每天至少2000毫升白開水的好習慣，不要等到口渴才喝。另外，不喝含酒精及糖分飲料，可多吃蔬果，因蔬果含有較多水分。

▲▼出遊。（圖／取自免費圖庫pixabay）

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關鍵字：防曬,保護眼睛,春節出遊

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