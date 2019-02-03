連獅子都不敢惹！動物園飼養員餵食到一半...突遭長頸鹿踹肚亡

▲南非動物園屢傳長頸鹿傷人事件，2018年就有2起死亡案例。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

長頸鹿雖然是草食性動物，看上去溫馴、可愛，但也可能對人造成致命的傷害！南非林波波省（Limpopo）一間野生動物園日前發生一起長頸鹿殺人命案，一名工作人員在餵食動物時被長頸鹿踢中肚子身亡，由於已經是第二起致命意外，警方緊急成立小組調查該事件。

綜合外媒報導，這起事件發生在2018年12月29日，當動物園工作人員莫羅亞（Rakatu Silias Moiloa）正在執行日常餵養動物的任務時，突然遭到長頸鹿襲擊踹肚當場昏厥。警方發言人南葛佩（Moatshe Ngoepe）表示，醫護人員緊急對受傷的莫羅亞進行救護仍回天乏術。

▲長頸鹿雖然是草食性動物，但仍具備自衛的能力。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

據了解，在2018年9月，現年36歲的美國動物學家凱蒂（Katy Williams）和她的兒子芬恩（Finn）就在南非林波波省的布萊德野生動物莊園（Blyde Wildlife Estate）受到長頸鹿的攻擊，所幸送醫後脫離險境。

另一個案例就沒這麼幸運，47歲的南非知名電影導演卡瓦洛（Carlos Carvallo）在西北省（North WestProvince）一座野生動物園內拍攝長頸鹿生活畫面時，遭一隻7歲公長頸鹿以頭部撞擊，當場倒地失去意識。儘管醫護人員以直升機緊急送往醫院治療，最後仍然宣告不治。

野生動物園負責人布魯克爾（Richard Brooker）表示，該起事件發生前曾警告導演卡瓦洛別太靠近動物，顯然他沒有聽從勸告。雖然長頸鹿看來溫馴，但自衛能力強大，連獅子都不敢輕易單獨發動攻擊，因為一旦被踢中要害可能瞬間就會死亡。