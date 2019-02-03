　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

因應春節大量人潮　淡海輕軌車門「一按就開」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲淡海輕軌,輕軌,捷運,新北捷運,淡水,列車,進出站,列車運行,軌道。（圖／記者謝婷婷攝）

▲淡海輕軌。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

政治中心／新北報導

淡海輕軌去年12月24日正式通車，每天平均約有近2萬人次搭乘。面對農曆春節大量觀光人潮，新北市政府捷運工程局表示，除了已完成讓司機員視人潮延長開關門時間外，車門的部分也已完成調整，一按就開，提升開關門效率。

有民眾反應，搭乘淡海輕軌按下按鈕準備下車，需等待約5秒才開門，而誤以為沒按到重複按壓。捷運局為此進行調整，希望能加速疏運大量旅客。

▲淡海輕軌,輕軌,捷運,新北捷運,車廂內,窗外風景。（圖／記者謝婷婷攝）

由於運量較低，淡海輕軌的速度、運量或是站體設計，與大家熟悉的捷運系統不同，自1月31日前的免費搭乘期間，首末班車為上午6點30分至晚上10點，班距為15分鐘1班車。而今正式收費營運後，營運時間延長為上午6點至晚上12點。

此外，為提升民眾通勤的服務品質，新北市政府捷運工程局將第8列車運抵淡水現場，待完成相關測試後加入營運，屆時將視實際人潮狀況，調整尖峰班距為10~12分鐘1班車，滿足乘客需求。

淡海輕軌是台灣國車國造首例，也是北台灣第一條輕軌路線，全長7.3公里。綠山線自紅樹林至崁頂共11座車站，從紅樹林站至終點崁頂站，在紅樹林站銜接捷運淡水線，每列車共5節車廂，單趟最多載運265人，車廂外型以海為意象的流線型設計，全車採用水藍色系設計，車廂內部加大觀景車窗與無障礙空間。票價的部分比照北捷架構，可使用新台幣1280元的月票。

使用電子票證普通卡搭乘淡海輕軌轉乘公車，享有單程票半價8元的轉乘優惠，以及使用電子票證普通卡搭乘淡海輕軌轉乘「台北捷運」同享8元轉乘優惠，另電子票證特殊卡種（如持新北市敬老卡、愛心卡、愛心陪伴卡、兒童卡）搭乘淡海輕軌，可享有半價優惠（公告票價4折優惠），轉乘優惠4元。

ET快訊
命理師掛保證！春節「2生肖、2星座」最旺　買彩券易中獎
即／孫其君道歉了！親揭「與郭雪芙關係」　向女友懺悔：我不夠好
除夕禁忌！「3種水果」祭祖招厄運　民俗專家：全家都危險

關鍵字：淡海輕軌,新北市

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

因應春節大量人潮　淡海輕軌車門「一按就開」

影／蔡英文用「廣東、潮州話」拜年　許3願：年年發財大賺錢

「段雙王」狂酸高雄花燈辦奠禮　潘恆旭封「新三寶，想落選就成全」

讓你好行！新工處春節不打烊　持續巡查維護市區道路

一秒噴笑！政治人物為「這件事」　大玩COSPLAY　

3犯酒駕奪2命　徐國勇怒了：內政部將提更嚴格的防制作為

關懷1999輪值人員　盧秀燕：他們是城市英雄

豬年來臨代表富庶滿足　韓國瑜錄影賀新年祝大家發大財

支持嚴懲！蘇貞昌：酒駕致人於死等同「故意殺人」

台旅行團上海車禍1死9傷　蔡英文不捨：陸委會、海基會啟動程序

ELLA.賴解孵大腿碰一下觸電惹！　啊嘶～～那刻起「天雷勾動地火」

21歲獨子慘死酒駕輪下父悲喊「敗類」 醉駕駛被拖出還掉出高梁瓶

4歲女兒被父「倒立甩」哭求不要　路過正義哥教訓4分鐘：你瘋了？

路平有感！高雄人PO新路照片　鳳山區重鋪過變「日本等級」

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」　43歲女抱起猛跑30km還收編

刮刮樂幸運數字PK不幸數字！兩極選號法他刮中1萬：人生首次

帶同事上市場扛全豬回辦公室！　小野團圓飯從切肉到烹調都包辦

台中男酒駕3犯逆飆1公里　連撞8汽機車2騎士無辜慘死

庹宗華爆機上鬧事.騷擾空姐　道歉「沒有絕對的惡意」

阿嬤我想上學...5歲小遊民天天喊　想跟別人一樣！卑微願望令人揪心

因應春節大量人潮　淡海輕軌車門「一按就開」

影／蔡英文用「廣東、潮州話」拜年　許3願：年年發財大賺錢

「段雙王」狂酸高雄花燈辦奠禮　潘恆旭封「新三寶，想落選就成全」

讓你好行！新工處春節不打烊　持續巡查維護市區道路

一秒噴笑！政治人物為「這件事」　大玩COSPLAY　

3犯酒駕奪2命　徐國勇怒了：內政部將提更嚴格的防制作為

關懷1999輪值人員　盧秀燕：他們是城市英雄

豬年來臨代表富庶滿足　韓國瑜錄影賀新年祝大家發大財

支持嚴懲！蘇貞昌：酒駕致人於死等同「故意殺人」

台旅行團上海車禍1死9傷　蔡英文不捨：陸委會、海基會啟動程序

周董攜昆凌看柯瑞傷豪哥的心？林書豪：永遠不會聽別人的歌

南彰化民眾久等了　國道客運駛進二林偏鄉

中職／江國謙、翁瑋均狀況最好　開季拚一軍

6歲小哥哥結婚了！女方是「雙胞胎妹妹」　父母超樂：一家人美滿幸福

不只等了5年冠軍的顏如晶　《奇葩說5》錯過的選手！

春節靠免疫力抗流感、護腸道　醫推「1款水果」每天吃3顆

法軍上將普拉澤：中國東風21D導彈戰鬥力弱　無法擊沉航母

所長開心娶名星臉女警　「警車運喜餅」遭投訴

濃霧打亂馬祖機場6航班490人受影響　緊急協調加開2船班疏運

灰姑娘玻璃鞋掉哪隻腳？迪士尼電影超刁鑽問題讓你懷疑童年

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

政治熱門新聞

即／酒駕害死多人　法務部說話了

台中大里再奪命！江啟臣怒：酒駕..

少尉除夕輪值　國軍「宅配媽媽」..

酒駕人神共憤　高嘉瑜：政府怠惰

都幾歲了還出來？王金平11字妙..

韓國瑜發紅包　討2歲男童親一下

挺韓肉粽生意剩3成！店開綠營票..

高雄蓮花燈嚇壞人　段宜康讚多功..

陳菊、蘇嘉全在宜蘭屏東擁農地

韓國瑜2020遇2人　吳子嘉：..

露事業線代言高雄　張琍敏遭網酸

9年善款1.7億　無名氏再捐新..

燈節救柯P民調　簡余晏：我助紂..

馬英九與周美青的愛情故事

更多熱門

相關新聞

新北五股、新莊　房屋移轉量增262棟

新北市政府地政局發布最新一季房市交易移轉棟數，根據資料顯示108年1月交易棟數共4,872棟，與去年12月相比，上升了284棟，增幅高達6.2％。大家房屋企畫研究室主任郎美囡指出，此次移轉量上升雖然部分原因為中古屋交易些許回溫，但許多競爭力較差的房子，價格仍有修正空間。

不只老街！淡水6景點一日遊攻略

猴硐爆發貓瘟　動保：擴散將封村

新成屋漲幅2.44％　板南線不升反跌！

新北房價波動　房仲：如潮起潮落！

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

沒人讓座　脊椎碎裂女高鐵站全程

空姐掩面哭泣　控庹宗華騷擾

野生「台劇男神」現北捷翹腳戴帽

一碗麵5兄妹長大了　2019年心願沒變

女鬼緊跟1年！男車禍死前：祂找我了

他用百元鈔付油錢　女員工秒臉紅燦笑

即／酒駕害死多人　法務部說話了

酒駕醉殺2騎士：快點處理我要睡覺

郭董感動！曾馨瑩攜3子女上台表演

「大哥」凌晨5點餓了　館長變餵食小弟

車庫被外車入侵　 屋主關鐵門飛回日本

高鐵服務員顏值爆表　制服大加分

沒辦過信用卡　定存男被笑怪咖

BTS私生飯的懺悔！成員無處可逃

抽中450萬！郭小姐「忙修行李箱」放棄

更多

最夯影音

更多

ELLA.賴解孵大腿碰一下觸電惹！　啊嘶～～那刻起「天雷勾動地火」

21歲獨子慘死酒駕輪下父悲喊「敗類」 醉駕駛被拖出還掉出高梁瓶

4歲女兒被父「倒立甩」哭求不要　路過正義哥教訓4分鐘：你瘋了？

路平有感！高雄人PO新路照片　鳳山區重鋪過變「日本等級」

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」　43歲女抱起猛跑30km還收編

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面