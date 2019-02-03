因應春節大量人潮　淡海輕軌車門「一按就開」

▲淡海輕軌。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

政治中心／新北報導

淡海輕軌去年12月24日正式通車，每天平均約有近2萬人次搭乘。面對農曆春節大量觀光人潮，新北市政府捷運工程局表示，除了已完成讓司機員視人潮延長開關門時間外，車門的部分也已完成調整，一按就開，提升開關門效率。

有民眾反應，搭乘淡海輕軌按下按鈕準備下車，需等待約5秒才開門，而誤以為沒按到重複按壓。捷運局為此進行調整，希望能加速疏運大量旅客。

由於運量較低，淡海輕軌的速度、運量或是站體設計，與大家熟悉的捷運系統不同，自1月31日前的免費搭乘期間，首末班車為上午6點30分至晚上10點，班距為15分鐘1班車。而今正式收費營運後，營運時間延長為上午6點至晚上12點。

此外，為提升民眾通勤的服務品質，新北市政府捷運工程局將第8列車運抵淡水現場，待完成相關測試後加入營運，屆時將視實際人潮狀況，調整尖峰班距為10~12分鐘1班車，滿足乘客需求。

淡海輕軌是台灣國車國造首例，也是北台灣第一條輕軌路線，全長7.3公里。綠山線自紅樹林至崁頂共11座車站，從紅樹林站至終點崁頂站，在紅樹林站銜接捷運淡水線，每列車共5節車廂，單趟最多載運265人，車廂外型以海為意象的流線型設計，全車採用水藍色系設計，車廂內部加大觀景車窗與無障礙空間。票價的部分比照北捷架構，可使用新台幣1280元的月票。

使用電子票證普通卡搭乘淡海輕軌轉乘公車，享有單程票半價8元的轉乘優惠，以及使用電子票證普通卡搭乘淡海輕軌轉乘「台北捷運」同享8元轉乘優惠，另電子票證特殊卡種（如持新北市敬老卡、愛心卡、愛心陪伴卡、兒童卡）搭乘淡海輕軌，可享有半價優惠（公告票價4折優惠），轉乘優惠4元。