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快訊／大樂透3.87億頭獎「1注獨得」獎落台南　成春節首名富翁

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記者柯沛辰／台南報導

春節9天連續假期第一天，財神爺就等不及送出大獎。大樂透第108000011期頭獎2日晚間由台南市北區的「博贏彩券行」開出，頭獎一注獨得3.87億元，成為第4屆以來大樂透開出的第8高單注獎金，貳獎也開出2注，每人各得200萬3009元。

▲▼彩券行,彩券,台彩,刮刮樂,大樂透。（圖／記者董美琪攝）

▲大樂透春節加碼，頭獎3.87億獎落台南。（圖／記者董美琪攝）

根據台彩統計，台南市去年共開出3次億元以上的頭獎，包括107年1月3日開出的3.92億元大樂透頭獎、107年2月19日開出的6.59億元威力彩頭獎，以及107年11月26日的3.10億元威力彩頭獎。如今108年開春以來的最大獎再度獎落台南，一注獨得3.87億元。

至於台彩加碼的「春節大紅包」也邁入第二天，獎號由小到大依序為01、02、04、06、19、29、35、42、46等9個號碼，本期一共開出19組，共25位幸運兒中獎，其中14名幸運兒獨得100萬元的春節大紅包，另有8人對中的春節大紅包組別因為有2注中獎，所以每人各得50萬元獎金，另有3人分得33萬3333元獎金。

▲▼ 台彩,彩券,飛來發投注站,大樂透,刮刮樂。（圖／記者葉南州攝）

▲台彩準備了360組春節大紅包，9中6即可抱走百萬獎金。（圖／記者葉南州攝）

本期開出春節大紅包的投注站中，新北市蘆洲區的「金順發彩券行」曾於105年開出6.01億元的威力彩頭獎，103、105、106年也都有開出春節大紅包獎項，今年再度連莊；新竹縣竹北市的「金順發彩券行」（與前家同名）則是唯一一家開出過2注（全中、全不中各一注）雙贏彩頭獎的投注站，不僅104年也開出過今彩539頭獎，且自106年起連續3年都有開出春節大紅包獎項。

南部的話，雲林縣斗南鎮的「金財神商行」曾開出2次今彩539的8百萬頭獎，也是第二家自105年起至今年連續4年均幸運開出春節大紅包獎項（第一家為台北市中正區的「高進發彩券行」）；另一家位於雲林縣麥寮鄉的「冠億發彩券行」107年也曾開出，可說是十分幸運。

▲▼ 台灣彩券,台彩,刮刮樂,大樂透,威力彩,彩券行。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲春節期間買氣旺，許多投注站都出現排隊情形。（圖／記者戴瑞瑤攝）

台彩表示，大樂透今年春節加碼360組100萬元的春節大紅包，從2月1日起至今已開出43組，還有317組的100萬元大紅包等著民眾來領。明天（3日）開獎的大樂透頭獎依舊保證1億元，並將繼續加開9個獎號，想中大獎的民眾千萬要把握加碼的機會。

據了解，今晚大樂透頭獎金額3.87億元，由台南市北區大豐里大興街233巷8號1樓的「博贏彩券行」開出，且一人獨得；下期（2/3）預估銷售金額為2億元，頭獎金額為保證1億元。

至於春節大紅包9中6部分，本期2日開出19組，總中獎注數為25注，其中14組為單注中獎，4組為2注均分，1組為3注均分；活動開始至今累計已開出43組，未達360組，2月3日繼續加開9個獎號，對中其中6個就中春節大紅包。

詳細派彩公告以台彩官網公佈為主。

ET快訊
快訊／大樂透3.87億頭獎「1注獨得」獎落台南
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關鍵字：大樂透,開獎,春節大紅包,一注獨得

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