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鴻海尾牙高潮！曾馨瑩攜3子女上台表演「學貓叫」﻿　郭董感動泛淚

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圖文／鏡週刊

今日鴻海尾牙最高潮，就是由鴻海董事長郭台銘的3位子女上台表演抖音最受歡迎的歌曲學貓叫，夫人曾馨瑩說自己的老公很辛苦，所以帶著妞妞、小虎跟QQ一起上台表演，獻給老公跟所有鴻海員工，坐在台下的郭董滿臉感動，眼光泛淚。

「我們一起學貓叫，一起喵喵喵喵喵，在你面前撒個嬌….。」伴隨著卡通Hello Kitty一起出場，在郭董女兒妞妞的帶領下，兒子小虎與小女兒QQ接著上台，唱著抖音最熱門的可愛歌曲學貓叫，讓全場鴻海員工歡喜雷動，這也是郭董的3位小朋友首次登台表演給全體員工的禮物。

除了三個子女可愛表演之外，最後就連夫人曾馨瑩也一起上台跟3位小孩獻舞，表演韓國女子天團BlackPink的洗腦歌曲《DDU-DU DDU-DU》，讓坐在台下的郭董滿臉感動，眼光泛淚。「我的老公很辛苦，幾乎都在工作，這次帶著3個小孩上台表演，就是要獻給老公與所有員工。」曾馨瑩站在台上說。

郭董也上台，感謝太太與3個子女的辛苦練習的禮物。（鴻海提供）

在表演結束之後，郭董也上台，感謝太太與3個子女的辛苦練習的禮物，還透露，本來不知道有這個表演，但前一晚他們還練到凌晨2點才回家，已經隱約覺得會有什麼驚喜。

對於愛女妞妞第一次面對那麼多人表演，覺得壓力很大，還哭了出來。郭董說妞妞是個感情豐富的小孩，希望要學著放鬆自己，學會面對，明年再給3個小孩機會上台表演。


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