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3年生2胎夫妻想同時請育嬰假　竟因「不是雙胞胎」遭拒

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▲▼兒童遊戲,小孩,公園玩樂,幼兒。（圖／記者季相儒攝）

▲父母同時扶養2名以上未滿3歲子女可同時請領育嬰留職津貼。（示意圖／記者季相儒攝）

財經中心／台北報導

為了搶救少子化危機，勞動部日前放寬育嬰規定，父母同時扶養2名以上未滿3歲子女，可同時請領育嬰留職停薪津貼。但卻有民眾指控，公司以勞動部只認定「雙胞胎以上」，請育嬰假遭拒，痛批勞動部開空頭支票。

根據「性別工作平等法」第16條規定，受僱勞工任職滿6個月後，在子女滿3歲前，得申請育嬰留職停薪，期間不得超過2年；同時撫育子女2人以上者，育嬰留職停薪期間應合併計算，最長以最幼子女受撫育2年為限。

但考量若同時扶養2名以上未滿3歲子女，或雙胞胎、多胞胎的夫妻，單獨留一個人在家中恐難以扛起照顧責任。日前勞動部再透過函釋放寬，父母同時扶養2名以上未滿3歲子女，可同時請領育嬰留職停薪津貼。

根據《蘋果日報》報導，有一名在科技業上班的男子，家中有2名子女都未滿3歲，其中最小的只有5個月，兩個小孩需求不同，光靠老婆一個大人很難兼顧，近日決定請育嬰假回家和老婆一起顧小孩，卻遭公司以勞動局只認定雙胞胎才是正當理由」，請育嬰假遭拒。他向勞動部民意信箱反應，還是同樣的結果，痛批勞動部亂開空頭支票。

其實，《ETtoday新聞雲》日前已報導，父母想同時請育嬰假條件很多。依據《性別工作平等法》第22條中的「正當理由」，育有雙胞胎或多胞胎的勞工，就算其配偶沒有就業，雇主仍應准許申請育嬰留職停薪。換句話說，在「生雙胞胎或多胞胎」的前提下，父母才能同時請育嬰假，「同時撫育2名未滿3歲子女」並未列在正當理由中。

►養2名未滿3歲小孩可雙領育嬰津貼　父母想同時請育嬰假卻有條件

對此，勞動部表示，雇主若願意給勞工優於法令規定，讓父母同時請育嬰假時，即可同時申請津貼。針對「同時撫育2名未滿3歲子女」是否列在正當理由，目前已在研議，會找相關單位開會研商。

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關鍵字：勞動部,育嬰津貼,育嬰假

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