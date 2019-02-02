搶最後一波買年貨　三招教你防店家磅秤偷斤減兩

▲年貨大街擠滿購買年貨的民眾，透過三招就可以避免店家偷斤減兩。（圖／記者湯興漢攝）

記者馮建棨／台北報導

農曆春節即將到來，各地年貨大街擠滿需要採購年貨的民眾，不過有許多貨物是散裝需要論斤秤兩來計價，就必須使用到磅秤，若是擔心店家偷斤減兩，那就要靠仔細觀店家磅秤是有貼有「同」的檢驗貼紙、禁止使用標籤，若還是擔心也可以使用公用磅秤再次檢驗，三招就可安心過好年。

經濟部標準檢驗局每年在過年前都會加派人手前往各年貨大街來抽查，確認店家使用的磅秤有符合國家標準，重量不多也不少，今年檢驗結果，全國磅秤合格率達99.9％，只有少數的磅秤有不準的情況。

標準檢驗局針對全國年貨大街、傳統市場、大型量販店及超級市場等241個處所使用的磅秤進行專案抽檢，總計檢查1萬2,396台磅秤，合格1萬2,389台，不合格7台，其中有7台超出檢查公差，2台消費者會吃虧、5台消費者佔便宜，檢查不合格之磅秤都貼上「停止使用」單，並且持續追蹤列管；攤商如繼續使用不合格磅秤而被查獲，將依度量衡法處新臺幣1萬5,000元以上7萬5,000元以下罰鍰。

▲年貨大街擠滿購買年貨的民眾，透過三招就可以避免店家偷斤減兩。（圖／記者湯興漢攝）

標檢局還說，如果民眾擔心秤重不精準，可以找尋鄰近的公用磅秤再測量一次，會在臺北市年貨大街（迪化街1段21號永樂市場1樓廣場）、臺中市天津路及一中街年貨大街(管理委員會指定之明顯處)及高雄市三鳳中街年貨大街(守望相助崗亭)，都有準確公秤，歡迎民眾多加利用。

另外民眾在店家秤重時，也可以仔細觀察磅秤是否貼有「同」字的檢定合格單，如果發現疑似重量不足情形，就可以向標檢局檢舉。

▼年貨大街擠滿購買年貨的民眾，透過三招就可以避免店家偷斤減兩。（圖／資料照）