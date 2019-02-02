郭董將招募退役軍人拚經濟！證實與川普熱線要人才

▲郭董熱線川普承諾持續投資美國威州外，還要招募退役軍人解決缺工問題。

圖文／鏡週刊

鴻海董事長郭台銘今（2日）證實，昨天與美國總統川普熱線，承諾持續投資美國威斯康辛州，用在自駕車、未來航太科技的LCD面板事業，為解決當地人力不足問題，未來將招募退役軍人一起拚經濟，把紀律跟執行力帶進集團，他說，「這些退役軍人以前保衛他們的國家，現在則是在保衛他們的就業、經濟。」

鴻海集團今日舉辦尾牙，以愛心歡樂嘉年華形式呈現，郭台銘致詞時說，「美中貿易戰一直是最近經濟發展的關鍵核心，昨天有幸與美國總統川普通電話，其實在去年12月進了白宮跟川普深談有關於未來經濟以及中美貿易，以及在美國投資。」

他進一步說，「川普總統除了希望我持續投資LCD事業在威斯康辛州的研發與製造，用在自駕、未來航太科技，他也希望我對於年輕人才，能夠從東西兩岸，拉回到中西部持續研發投資。」

▲鴻海集團今（2日）在北市南港展覽館舉辦尾牙，超過3.5萬名員工和眷屬參與，去年不畏中美貿易戰等大環境影響下，鴻海、群創、夏普等整體集團營收突破6.1兆，董事長郭台銘向所有員工深深一鞠躬表達感謝之意。

他說，「威斯康辛州在川普執政帶領下，失業率從5%、6%失業率降到2.6%，現在在當地根本找不到人才。」對於人才招募，川普也承諾會幫忙，若找不到技術工人，除了鴻海可以自己培訓外，還有美國退役軍人。

他說，「美國退伍軍人平均年齡是28歲，不像台灣是50多歲的高齡，而且很多都是德國、韓國、日本回去的高科技人才，都是非常棒的人才。」

而目前威斯康辛州團隊已經有採用從哈佛畢業的美國空軍等退役軍官，他說，「他們過去保衛他們國家，現在來保衛他們的就業、經濟，更希望把紀律跟執行力能夠帶到集團。 」



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