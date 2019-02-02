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中華電信小編打賭贏仍「請喝咖啡」　行動網速三冠王春節持續發威

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▲▼中華電信行動網速三冠王，網速第一，諸事大吉記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲中華電信行動通信分公司總經理陳明仕親自發送拉花咖啡給前三位到場的民眾品嚐。（圖／記者李毓康攝）

記者姚惠茹／台北報導

前陣子中華電信小編在臉書跟粉絲打賭，如果中華電信未獲得Speedtest行動網遠第一，就要自掏腰包請喝一萬杯咖啡，結果小編賭贏，反而吸引大批網友恭賀並稱「網速三冠王」更應該請喝咖啡，因此中華電信趕在春節前夕，今天（2日）就在信義威秀門市舉辦「打卡送咖啡活動」。

中華電信去年底在國際權威機構Open Signal行動網路報告，分別獲得「4G下載速度」、「整體下載速度」雙料冠軍，因此日前粉絲團小編就與粉絲打賭，如果沒有獲得國際權威測速機溝Speedtest最新測速冠軍，就要送上一萬杯咖啡，而Speedtest公布最新報告後賭贏，小編PO文向粉絲喊聲「拍謝ㄋㄟ，又拿網速冠軍哩！」，還逗趣的表示「好險不用請咖啡」，反而吸引大批網友恭賀並稱「網速三冠王」更應該請喝咖啡。

▲▼中華電信行動網速三冠王，網速第一，諸事大吉記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲中華電信行動通信分公司總經理陳明仕親自發送拉花咖啡給前三位到場的民眾品嚐。（圖／記者李毓康攝）

結果中華電信真的為了感謝粉絲，特別在上週舉辦「IG打卡送一萬杯咖啡」網路活動，短短4天吸引上萬網友參與，不僅送出一萬杯咖啡，更獲得300萬網友關注支持，因此趕在春節前夕，中華電信今天再度前往台北信義威秀門市舉辦「打卡送咖啡活動」，更由行動通信分公司總經理陳明仕親自發送拉花咖啡給前三位到場的民眾品嚐，並表示得了第一名應該慶祝一下，所以順應網友要求，決定發送咖啡。

談到中華電信榮獲「網速三冠王」，陳明仕表示，中華電信這一兩年花了很多力氣、資源，不惜把資金、技術、設備都投入到行動網路之中，升級到最好的程度，所以能夠得到三冠王的成績，主要就是在董事長、總經理的帶領之下，一起打拚把整個品質往上提升，要讓用戶享受涵蓋最廣、基地台最多、頻寬最大的行動網路服務，中華電信將持續提供全台第一的網路品質，祝福大家新年快樂、諸事大吉、萬事如意。

▲▼中華電信行動網速三冠王，網速第一，諸事大吉記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲中華電信行動通信分公司總經理陳明仕。（圖／記者李毓康攝）

至於農曆春節，民眾最關心的觀光景點網速，陳明仕表示，過年期間，民眾南下返鄉、走春，因此中華電信特別針對交通要道擴充容量、增加設備，並且在景點、寺廟擴充新設備，像是4CA、5CC、5CA等等，甚至今年已經在部署6CC的網路設備，因此絕對有信心比原來的網速提高至少三倍以上。

最後中華電信特別在春節期間，推出限時「新春家電好禮方案」，只要月繳599元，再享前15個月上網吃到飽、第16個月起享18GB超大上網量，網內每通網內每通前5分鐘免費，還可0元將wMF平底煎鍋tokuyo按摩器等人氣家電帶回家，活動只到2月底。

此外，中華電信推出iPhone指定機型限時折價優惠到，凡購買iPhone XS Max，iPhone XR，搭配「新精選購機方案」或「大4G購機方案」，月付999元和1,199元，即享購機折價2,000元，月付1399元以上，最高現折4,000元，另外行動VIP客戶最高還可再享5,000元優惠，加上中華電信針對舊機換新機方案，加碼贈1,000購機優惠，活動只到3月底。

▲▼中華電信行動網速三冠王，網速第一，諸事大吉記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲中華電信在台北信義威秀門市舉辦「打卡送咖啡活動」。（圖／記者李毓康攝）

▲▼中華電信行動網速三冠王，網速第一，諸事大吉記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲中華電信粉絲感謝請喝咖啡。（圖／記者李毓康攝）

▲▼中華電信行動網速三冠王，網速第一，諸事大吉記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲中華電信「打卡送咖啡活動」。（圖／記者李毓康攝）

▲▼中華電信行動網速三冠王，網速第一，諸事大吉記者會。（圖／記者李毓康攝）

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關鍵字：中華電信,網速三冠王,小編,咖啡

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