過年買彩券免怕現金不夠　600家彩券行悠遊卡也能買

▲過新年民眾都會想要買樂透、刮刮樂試手氣。（圖／記者張凱喨攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導



民眾在農曆買彩券試手氣，也能用悠遊卡買了。財政部今（108）年開放悠遊卡可以買彩券，已經有600多家彩券行已經可以利用悠遊卡買彩券、刮刮樂了，民眾買彩券現金若不夠的話，也可以拿出悠遊卡來「嗶」買希望。

財政部國庫署表示，公益彩券發行機構中國信信託基於悠遊卡支付購買彩券價金，不僅有助於提升民眾投注便利性，且減少彩券經銷商營業處所現金存量，減少交易風險，已經起開放經銷商申請裝機。但是如何利用悠遊卡買彩券呢？一，必須是電腦型的彩券行，才可以裝機，而路邊、街邊賣刮刮樂的攤販，則還是需要現金交易。

根據統計，目前已經運彩、台彩共同營業處所的經銷商，有些已經有申請悠遊卡的裝機，這部分就可以在即日起即可使用，根據估計，運彩、台彩共同營業處所的經銷商有1300家，已經裝設備者也有600家，預計年後將有更多彩券行可以使用悠遊卡買彩券，所以過年期間，民眾想要買彩券，可以詢問老闆是否可用悠遊卡。

只能一般悠遊卡購買，學生卡、信用聯名卡，現在還不能使用。為了避免民眾過度擴張信用，現在國庫署僅開放一般、無記名的悠遊卡和金融卡可投注彩券，以及買刮刮樂，但是如果是「學生卡」、「信用聯名卡」則還未開放購買。

▲悠遊卡來買樂透、刮刮樂，不怕現金不夠。（圖／記者吳靜君攝）

不過，台彩也有提出第二階段的方案，未來如果有開放悠遊信用卡可以買彩券的話，就會有限額，包含單日只能加值1次，1次加值上限為500元、單日消費總額為1,000元。

國庫署表示，公益彩券僅得使用現金購買，開放數位支付工具投注是屬彩券產業的重大變革，為求審慎，經去年邀集專家學者、民意代表、經銷商團體及相關機關召開會議討論獲致共識。不過，財政部國產署表示，財政部表示，外界現在有許多建議，未來可以擴增到一卡通票券或者是電支，都可以納入研議。