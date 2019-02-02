郭董尾牙狂撒5000萬現金破歷年紀錄　員工大喊「選總統」

▲鴻海尾牙今年獎金翻倍。（圖／記者李毓康攝）

財經中心／台北報導

鴻海（2317）今天（2日）舉辦「愛心歡樂嘉年華會」，現場共有3.5萬名員工同歡。下午進入員工最期待的現金獎大獎，董事長郭台銘喊出：「今年要抽出200個10萬元現金獎」，比起去年獎金翻倍，現場歡聲雷動。之後郭董再加碼300個10萬元現金獎，總獎金高達5000萬，破歷年紀錄。

鴻海今天在南港展覽館辦尾牙，約下午2時，進入鴻海員工最期待的現金獎環節，郭董喊：「今年要抽出200個10萬元現金獎」，比去年100個10萬現金翻倍，狂撒出2000萬元的現金，台下歡聲雷動。

之後，在主持人張菲的鼓動下，郭董豎起大拇指同意再度加碼，多追加了300個10萬元現金獎，總獎金發出高達5000萬元，創下歷年鴻海眷屬現金獎的最高紀錄。

下午尾牙現場進入歌手表演，郭董則前往一樓各相關事業單位設立的宣傳攤位慰勞員工辛勞，受到大批員工簇擁，郭董更啃著自家農場生產玉米，有員工大喊「選總統」，郭台銘則大笑回應。

郭台銘今年同樣以舞台春聯透露集團展望，並以「六兆豐業何懼狂風巨浪」表示，自己百分之百確定2018年肯定是過去10年最差的一年，至於2019年是未來10年最好的一年則在觀望，但確定今年集團一定會成長。

郭台銘表示，2008年金融海嘯的時候，鴻海的營業額是2兆台幣，2018年鴻海做到5.4兆台幣，經過10年成長3.2倍，自己曾經說過做到1兆就要走，現在做到5兆，再加上關係企業，像是日本夏普等等，總共是6.1兆，因此昨天晚上寫春聯的時候，就以6兆為開頭，6兆個豐業營業額都要感謝在座同仁的團結努力。

郭台銘也提到，自己與美國總統川普熱線，不僅預告近期中美貿易戰將順利達成協議，並確定威州投資絕不放棄，還提到川普建議自己可以招募退伍軍人作為威州廠所用。

▼鴻海愛心嘉年華。（圖／記者李毓康攝）



