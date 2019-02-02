川普預告貿戰將達成協議　郭台銘熱線絕不放棄威州投資

▲鴻海董事長郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）今天（2日）舉辦「愛心歡樂嘉年華會」，現場共有3.5萬名員工同歡，董事長郭台銘致詞提到自己與美國總統川普熱線，不僅預告近期中美貿易戰將順利達成協議，並確定威州投資絕不放棄，還提到川普建議自己可以招募退伍軍人作為威州廠所用。

▲鴻海愛心嘉年華主持人楊千霈、張菲。（圖／記者李毓康攝）

鴻海「愛心歡樂嘉年華會」今天在南港展覽館盛大登場，不僅董事長郭台銘西全家出席，就連全球各地的主管也都前來參與盛會，並由第7度擔任主持人的張菲搭配楊千霈為活動開場，緊接著由郭台銘帶領著希望小學的同學們一同唱國歌，這不僅是鴻海尾牙維持多年的慣例，郭董還頭戴國旗帽，展現自己的愛國之心。

▲郭台銘帶領著希望小學的同學們一同唱國歌。（圖／記者李毓康攝）

郭台銘致詞表示，最近全世界都在關注美中貿易戰，昨天接到川普的電話，正式確定威州投資計畫，並提到其實在去年底自己有進白宮與川普深談，川普除了希望郭董繼續投資之外，也希望富士康威州LCD面板廠，可以應用在自駕、航太方面， 藉此讓年輕人從美東、西部，回到中西部做研發和投資。

同時，郭董特別向川普提起，威州的失業率從川普上任以來，從5-6%降到2-3%，富士康威州廠找人困難，但也強調鴻海絕不放棄威州投資案，對此川普則是回應自己會特別在徵才提供協助，並建議郭董可以招募美國退伍軍人為威州廠所用。

此外，郭董也提到川普特別分享，預告美中貿易戰的進展十分順利，相信應該最近就會達成協議，所以郭董強調集團前往美國投資的決定十分正確，並且符合未來全球經濟的走勢，最後則是強調不論貿易戰如何，未來都將以美國為首的自由貿易區和以大陸為首的經濟區為主，並稱集團在兩邊都有長足的發展和投資，主要都是為了因應世界經濟的結構性改變。

▲鴻海愛心嘉年華。（圖／記者李毓康攝）