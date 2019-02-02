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過年返鄉旅遊潮　買車票一個動作保障最高5000萬

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▲新竹市政府特請新竹轉運站各客運業者，視人潮情形機動加開班車。（圖／新竹市政府提供）

▲過年搭車返鄉，透過信用卡買車票，會有旅平險保障，並不是只限國外旅遊喔。（圖／新竹市政府提供、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

許多人以為出國旅遊，才需要平安險的保障，但是實際上民眾如果過年在國內旅遊、回家探親，搭乘高鐵、火車以及客運等利用信用卡刷卡買車票，會有旅平險保障，最高可以達到5000萬元。

以信用卡購買車票的旅客，皆享有旅平險保障，選擇大眾交通工具時，別忘了依定要刷卡，如果途中發生意外，就可以享有旅平險的保障，為歡樂的旅途當中更添一分保障。

一，用信用卡替自己家人買票，也有保障：兆豐銀表示，如果是用信用卡替自己、配偶與未滿25歲的未婚子女買定期公共運輸工具的費用，全額或者是參加團費八成金額是用刷卡者，就會旅平險的保障。

二，保障金額依卡別、銀行不同，最高可達5,000萬元各家銀行都得信用卡的旅平險保障，以及不同的卡別，也會有不同的保障，以永豐銀行世界卡為例，旅平險最高可以達到5,000萬元、商務御璽卡3500萬元、鈦金卡2000萬元、金卡1500萬元、普卡800萬元不等的保障額度。至於傷害醫療險理賠部分，世界卡至金卡等級均為30萬元、普卡為10萬元。兆豐銀信用卡普卡死亡最高保障是750萬元、金卡1500萬元，商務卡、精緻卡以及白金卡等每人最高2000萬元；世界卡、無限卡等也調高至5,000萬元。棺木、遺體以及骨灰運送等喪葬費用最高有3萬元；受傷則有附加傷害醫療險，每人實支實付最高10萬元。

▲▼塑膠貨幣、信用卡、提款卡（圖／記者周宸亘攝）

▲各家銀行卡別不同，旅平險的保障也會不同，民眾也可以上網查看（圖／記者周宸亘攝）

三，加班車不在保障範圍之內：所謂的「公共運輸工具」指的是經政府許可登記，具有固定班次、固定行駛路線的班機、輪船、火車、客運、公車等，且是「定期的公共運輸」。

銀行業者表示，所謂定期的公共運輸指的是「班表」、「時刻表」各運輸業者所揭露的班次，如果是「加班車」則不在保障範圍之內。

銀行業者與保險業者合作提供卡友附加旅平險，但每家銀行保障的範圍、保額等相關規定都不完全一樣。例如，春節包機多數銀行納入保障、國泰世華銀與玉山銀不保國道客運、兆豐銀與凱基銀則將「郵輪」納入保障範圍等，持卡人可洽詢自己的發卡銀行，了解相關規定。

▼春節假期、不論是選擇旅遊、返鄉探親，平安才是最重要。（圖／記者林敬旻攝、示意圖）

▲▼春節疏運，台北車站台鐵2月2日返鄉人潮。（圖／記者林敬旻攝）

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關鍵字：信用卡,旅平險,過年,返鄉,保障

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