鴻海春聯「六兆豐業何懼狂風巨浪」　郭台銘：2019年是最好的一年

▲鴻海愛心嘉年華董事長郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）今天（2日）舉辦「愛心歡樂嘉年華會」，現場共有3.5萬名員工同歡，董事長郭台銘今年同樣以舞台春聯透露集團展望，並以「六兆豐業何懼狂風巨浪」表示，自己百分之百確定2018年肯定是過去10年最差的一年，至於2019年是未來10年最好的一年則在觀望，但確定今年集團一定會成長。

鴻海董事長郭台銘每年都會親自揮毫舞台春聯，透露對今年的展望，今年現場的春聯上聯為「六兆豐業何懼狂風巨浪足立製造開拓新疆土」、下聯為「八方好漢更懷鴻韜偉略掌握科技豪情戰未來」，橫批則是「人工智慧連雲網」。

郭台銘致詞表示，2008年金融海嘯的時候，鴻海的營業額是2兆台幣，2018年鴻海做到5.4兆台幣，經過10年成長3.2倍，自己曾經說過做到1兆就要走，現在做到5兆，再加上關係企業日本夏普，總共是6.1兆，因此昨天晚上寫春聯的時候，就以6兆為開頭，6兆個豐業營業額都要感謝在座同仁的團結努力。

▲鴻海愛心嘉年華舞台春聯意味郭董對今年的展望。（圖／記者李毓康攝）

同時郭董表示，鴻海的每一塊錢都是一塊一塊的賺進來，6兆的營業額要做多少的產品，所以鴻海散佈在全球10幾個國家的工廠，都是在拚實體經濟，這些都是集團所有的員工和眷屬的努力，對此，郭董也在現場深深一鞠躬，獻上自己對集團同仁最大的敬意。

此外，郭董以對聯表示，集團要走出去開疆闢土，挑戰未來，希望集團同仁拿出信心，因為任何的信心是唯一的對策，不僅要對集團有信心，更要對自己這個老掌門人有信心，今年集團營運一定成長。

最後，郭董透過網路笑話提到，現在來看有2個確定，第一個確定就是2018年肯定是過去10年最差的一年，並表示自己百分之百確定，第二個確定則是2019年肯定是未來10年最好的一年，但是這個確定，郭董自己並不確定，因此從現在開始大家都在尋找和觀望，一起找到解決的方法和對策。

▲鴻海董事長郭台銘鞠躬感謝集團同仁。（圖／記者李毓康攝）