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大樂透今頭獎上看4億「今年最高」　百萬紅包還有336個機會

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▲▼刮刮樂,彩券,春節,試手氣,中獎,過年,彩券行,投注站,公益彩券,新年。（圖／記者張凱喨攝）

▲大樂透頭獎今上看4億元，是今年目前為止最高獎金。（圖／記者張凱喨攝）

記者戴瑞瑤／綜合報導

大樂透春節加碼昨天(1日)首先登場，頭獎卻未開出，今天(2日)頭獎預估上看4億元，是今年為止最高頭獎。而台彩春節加碼的360組百萬大紅包，昨天已有24組抱走百萬獎金，還剩下336個機會。

大樂透春節期間連開10天，從昨天開始將連續開獎到2月10日(初六)，每期頭獎保證1億元。昨天晚間頭獎3.37億元開獎，頭獎卻無人中獎，台彩表示，目前大樂透已連摃13期，預估今天頭獎可以上看4億元。

在春節加碼部分，台彩今年春節檔期加碼360組100萬獎金，每期加開9個獎號，只要對中9個獎號中任6個即為對中獎項，每組獎金100萬元。

昨天開獎，總計24組有人中獎，其中20組為一注獨得，每注各得100萬元獎金；有3組為2注均分，每組各分得50萬元；另有1組為3注均分，每注各得33萬3333元獎金。民眾目前還剩下336個拿百萬獎金的機會，今天將繼續加開9個獎號。

台彩表示，如果2月1日到2月5日，360組100萬獎金沒有全部送出，2月6日還會繼續加開9個獎號，直到360組100萬獎金全部送出。

昨天開出大樂透「春節大紅包」中獎的投注站共29家，當中不乏大獎常客。像台北市中正區的「高進發彩券行」，從2016年起至今年都幸運開出春節大紅包獎項，為第一家連續4年都開出春節大紅包獎項的投注站；桃園市平鎮區的「鴻運投注站」高雄市阿蓮區的「金蓮華彩券行」則都在2017至2019年連續3年開出春節大紅包獎項，分別累計開出5注和4注。

新竹縣竹東鎮的「一六八商行」自2014年起，累計開出3次今彩539頭獎，2014年也曾開出春節大紅包獎項，今天再度榜上有名，相當幸運；新竹市北區「照達商行」也是經常受到財神爺眷顧的投注站，2014年間兩度開出今彩539頭獎，2018年開出雙贏彩頭獎，2016年和今年也都有開出春節大紅包獎項；台中市西區的「歡喜彩券行」在2016年、2018年總共開出3次今彩539頭獎，今年則是幸運開出春節大紅包獎項。

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