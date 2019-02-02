大叔買刮刮樂聽老婆的話　立刻中100萬獎金「直接出國玩」

▲刮刮樂「2000萬超級紅包」再添2個百萬得主。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／綜合報導

今年最夯的刮刮樂「2000萬超級紅包」在過年前全台已經誕生27位百萬富翁。台彩透露，台北市萬華區有一名60幾歲的男子，自己買刮刮樂都只小賺幾千塊，在過年前他帶太太去買，請太太挑號碼，竟一次就刮中100萬獎金。他發現中獎後，興奮的抱著老婆，更直奔旅行社要帶老婆出國遊玩。

台北市萬華區「據得標投注站」店員透露，刮中100萬元獎項的客人，是一位年約60幾歲的男性客人，平常都是一個人騎著一台舊式偉士牌的摩托車，來店裡消費刮刮樂，大約一個禮拜會來消費兩、三次，主要購買的都是小面額的刮刮樂，而且專挑「5、8」這兩個號碼。

1月30日當天，他載著太太一起來投注站，一進來就指名說要刮2000塊刮刮樂，一樣如平常一般，挑5號跟8號來刮，陸陸續續經銷商拆了四本2000塊的5號跟8號給客人，刮下來客人中了2張5000元跟一些小獎，總結算起來已經賺了5000元。

但是他臉色看起來卻沒有很開心，店員便問他說：「怎麼中了2個5000元卻一點都不開心呢？」才知道他昨天跟太太去附近的媽祖廟拜拜求籤，籤上說今年他財運不錯，所以他今天興沖沖帶著太太一起來，想要來拚拚看能不能中個萬元大獎，結果似乎是不如預期。

店員聽了笑笑地說：「既然今天你都難得帶太太來了，不如讓太太挑挑看，人家都說『挑某嘴，大富貴』嘛！」，客人聽了似乎覺得有道理，就叫太太挑個號碼，太太一直都對「9號」情有獨鍾，便從4本裡面，挑了3張9號來刮，想不到刮到第二張9號就中了100萬，客人當下一直反覆的檢查遊戲6刮區(刮出三個相同金額，即得該獎金)裡面的3個100萬是不是看錯，確認後馬上抱著妻子說；「真的是『聽某嘴，大富貴』，媽祖說的財運就是妳帶給我的。」隨後開心的說要帶著太太去銀行領獎，然後直接去旅行社看行程，準備帶著太太出國旅遊一番，好好犒賞一下太太。

台中市東勢區「利吉市彩券行」也有一名婦人刮中100萬。店員透露，那位婦人長期做公益，是個低調生活的人，也是東勢鎮著名天公廟信徒，常掛在嘴邊的一句話就是：「如果有錢的話，就可以幫忙廟裡汰換老舊設備。」多年來她默默做了很多善行。

中獎當天她就如往常一樣，走進投注站，店裡另一位常客正在刮面額2000元刮刮樂，平常她都刮面額500元以下，看到一位客人中2000元，覺得很好奇。等那位客人離去，她才問老闆：「怎麼有這種2000元的刮刮樂？」，老闆連忙介紹，於是她就說：「那買一張來試一試吧！」

原本不知道要挑那一張，後來想想就決定用她老公的生日，中獎當天剛好是她老公農曆生日12月25日，就挑25號，老闆說：「可是這一本才18張，沒有到25號」，她想了一下，就說：「那不然就15號吧！」刮到一半，突然發現出現好多個0，趕緊請店員一起來看，確認真的刮中100萬，兩人四目相對，簡直不敢相信。

「2000萬超級紅包」刮刮樂，頭獎共有3個2000萬、二獎5個200萬加賓士車、三獎300個100萬，據台彩統計，截至2月1日為止，全台已刮出1個200萬加賓士車，跟27個100萬獎金，頭獎還未開出。