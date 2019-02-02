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熱線鴻海郭台銘　川普推特宣布「富士康會推進威州建廠」

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鴻海旗下富士康科技集團宣布在美國威斯康辛州設廠，台灣時間29日凌晨舉行動工典禮，美國總統川普和鴻海董事長郭台銘同台，兩人親手動鏟。（圖／路透社）

▲左起為美國總統川普、鴻海董事長郭台銘。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

鴻海（2317）董事長郭台銘昨天 (1日) 在年度員工大會證實，富士康美國威州廠計畫有變，結果今天（2日）美國總統川普隨即在推特表示，自己與郭台銘熱線後，宣布富士康會推進威州建廠的好消息。

郭台銘昨天在年度員工大會親口證實，富士康投資美國威州計畫有所改變之後。根據美媒CNBC報導，美國總統川普已經與鴻海集團董事長郭台銘熱線通話，並在推特宣布，富士康會推進威州建廠的好消息，同時鴻海聲明正持續推動威谷科技園區打造第6代面板廠的計畫。

報導提到，富士康聲明集團與白宮進行討論，川普與郭台銘隨後也進行熱線對話後，富士康正推動打造第6代面板廠，以成為威谷科技園區的核心設施為主，不僅將成為當地的先進的生產設施，還會是區域的高科技創新中心，並在進行全面性的評估後，正式確定威州面板廠的投資計畫，已遠超過原本的投資計畫，並確保富士康、員工、當地社區及威斯康辛州都能有長期成功。

此外，報導提到，富士康後續將持續擴大在威斯康辛州及美國投資美國人才，不過富士康的投資看似有所轉變，但並未說明100億美元的投資，接下來將會以創造哪種類型的就業機會為主。

▲▼富士康,鴻海,郭台銘,川普,威斯康辛州,歡樂山（圖／達志影像／美聯社）

▲富士康美國威州廠破土動工。（圖／達志影像／美聯社）

鴻海昨天也發布澄清公告，指出集團正重新檢視在威州的投資項目及技術，以迎合當前全球市場環境，並符合當地與客戶所需，威谷科技園區的建設以及創造1.3萬個工作機會的承諾，並未改變。
 
此外，鴻海將繼續在威州打造先進製造研發園區，並將在未來的18個月內，預計建造包括LCD面板模組後段封裝廠、高精密模組成型廠、系統整合組裝廠、快速打樣設計中心，協助新創企業測試與 AI 8K + 5G生態系相關的硬件設計概念、研究發展中心、高效能數據中心(園區內或鄰近地區)、市鎮社區，提供威谷科技園區員工生活所需，並將持續投資美國優秀人才，在美國和威州建構AI 8K + 5G生態系，並在適當時機與外界分享成果。

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關鍵字：鴻海,富士康,郭台銘,川普,威州

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