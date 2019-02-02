模具台商經寶精密 泰國轉型攻入航太供應鏈 搶下波音大單

▲經寶精密董事長鍾國松1989年到泰國創業，起初並不順利，直到成為台達電泰國子公司「泰達電」的顯示器設備沖壓協力廠商，業績才穩定成長並回台上市。（圖／經寶精密提供）

記者林淑慧／台北報導

春節年假長達九天，是出國旅遊旺季，在飛機駕駛艙內，機長正透過儀表板，掌握飛機的飛行情況。從起飛、爬升到降落，每個指令都要透過航電系統的傳遞，堪稱整架飛機的大腦，而裝載「大腦」系統的機殼，多來自泰國台廠—經寶精密之手。

在泰國起家的模具沖壓台廠經寶精密，近十年轉型搶攻航太領域有成，不僅拿下空中巴士A340飛機儀表板的獨家訂單，去年更通過波音公司的認證，成為其在泰國的第一家Tier1供應廠商，讓經寶精密苦盡甘來，搶攻全球龐大的航太商機。

一個資本額一千萬元起家的沖壓模具台廠，如何靠自動化技術，在泰國築起競爭門檻，不僅讓日本人驚艷，也拿下橫跨五大洲、逾二十七國的客戶訂單?

▲在泰國起家的模具沖壓台廠經寶精密，近十年轉型搶攻航太領域有成，去年通過波音公司的認證，成為其在泰國的第一家Tier1供應廠商。（圖／經寶精密提供）

改變，始於產業轉型的危機感。「當時面臨中、日夾擊，我們只能靠管理、打出智能數位化工廠的牌，」經寶精密董事長鍾國松回憶，二○○五年他看準數位化速度快、良率高的優勢，在其後六年內斥資上億元，搶先引進日本的數位鈑金加工技術，跨入鈑金加工業的成熟市場。

利器加持還不夠，競爭策略才是關鍵。他決定搶進高度客製化、毛利率高的市場，「要走出和別人不同的路。」帶領經寶精密先是跨入航太，再走入通訊、電子、食品、綠能及醫療等領域，採取少量多樣、彈性化接單的策略。

鍾國松表示，公司專長將金屬薄板透過切割、彎折及焊接，加工成各式鈑金，不僅技術讓日本人驚豔，也能應用在大至飛機、小至食品檢測儀器上，靠著做少量多樣的客製化能力，目前已拿下超過27國的客戶訂單。

展望後市，鍾國松表示，公司的三大主力產品航太、通訊、電子發展穩定；航太除了原有的駕駛艙航電系統機構件，也慢慢切入到駕駛艙外的零組件，在基本民航單走道機種的基本訂單下，也積極爭取商務、軍用飛機的客戶，可望挹注公司營收逐年成長，並擴大獲利空間。

▲經寶精密除了民機訂單外，公司也積極爭取商務、軍用飛機的客戶，航太營收可望逐年成長，擴大獲利空間。（圖／經寶精密提供）