物流業老手沈宗桂上任嘉里大榮董座　從跟車與基層司機搏感情

▲物流業老手沈宗桂十年前接任嘉里大榮董座一職，肩負改革重任。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

農曆年前是物流業旺季，憑藉著在全球完善的物流鏈資源，嘉里大榮在台灣穩坐物流業龍頭地位，董事長沈宗桂近十年來的持續革新，在物流業競爭呈現一片紅海之際，帶領嘉里大榮總比同業領先一步，這位物流業老手的領導第一步，竟然是從「跟車」開始。

時間拉回2018年12月，香港嘉里物流集團入主台灣物流巨頭大榮貨運，並更名為嘉里大榮後，請來物流業老手沈宗桂接任董座。當時，大榮已是歷經一甲子的老公司，面臨沈重的人事壓力和效率不彰等問題，要破斧沉舟地改革，可謂為一大難題。

▲嘉里大榮集團啟用桃園第二國際物流園區，有助於加大南北儲運調度空間。（圖／嘉里大榮提供）

面對改革難題，沈宗桂回憶，他明白組織需要重整，而他身為領導人必須訂出公司的明確方向，先是訂出三「R」工程，包括組織重整（Restructure）、品牌再造（Rebrand ing）和業務重塑（Remodeling），接著是將公司目標和員工們進行溝通。

為了落實改造工程，沈宗桂接任董事長的第一個禮拜，工作事項不是批公文，而是選擇去「跟車」，親自去觀察貨車司車的配送路線及流程，也觀察物流業司機和客戶之間的互動，並在事後訪談客戶，了解客戶需求及流程中可改進之處。

「當董事長的第一周，我去跟車，公司六十年來，沒有董事長去跟車，這不是在做秀，而是要有同理心；後來，也要求高階主管也去跟車，回來要寫報告，這是凝聚團隊向心力，這是公司成長的最大動力。」沈宗桂說。

這十年來，沈宗桂仍不定時跟車，透過和司機交心，不少司機甚至戒了吃檳榔、抽煙等習慣，也把公司所有車輛、制服、辦公室、工作環境、廁所完成再造，讓這家非常傳統的台灣貨運公司，變身成為全方位的國際物流服務企業。

▲嘉里大榮觀音物流中心新建工程開工。（圖／桃園市政府提供）