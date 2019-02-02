鴻海愛心嘉年華會登場　員工尾牙頭獎30萬現金

▲左起為夏普社長戴正吳、鴻海董事長郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海集團「愛心歡樂嘉年華會」今天（2日）在南港展覽館盛大登場，做為科技廠年前尾牙壓軸，不僅今年的表演卡司陣容全台最強，員工最期待的尾牙頭獎祭出30萬元的現金，眷屬獎的特獎也有10萬元現金，今年現場展示攤位更開放一般民眾前往。

鴻海愛心嘉年華登場，今年主持人依然由連續主持6年的綜藝大哥大張菲搭配楊千霈擔任，藝人表演名單陣容也十分堅強，邀請到蕭敬騰、田馥甄、韋禮安、蕭煌奇、李千那、Erika劉艾立、頑童MJ116、李炳輝＋饒舌歌手BR與JY、熊仔、聲林之王的Gail、林怡廷、張若凡、鄭可強、馮玟璇，主要以年輕新生代藝人為主。

▲張菲連續6年擔任鴻海愛心嘉年華會主持人。（圖／資料畫面）

至於員工最期待的尾牙抽獎活動，今年員工獎頭獎的部分祭出現金30萬元最大獎、二獎則是20萬元現金、三獎10元現金，眷屬獎的特獎也有10萬元現金，依序還有商務筆電、夏普空氣清淨機、夏普清淨除濕機等獎品，不僅要讓員工把獎金帶回家，眷屬同歡也參加抽獎活動。

此外，鴻海愛心嘉年華今年在南港展覽館的場地規劃，分為一樓攤位活動區域，以及四樓主舞台區域，一樓的部分開放生活館和愛心市集給一般民眾參加，主要是鴻海集團善盡企業社會責任，贊助近百家社福團免費設攤，並首度規劃台灣特色農產品展示銷售區，邀請全台地方農業縣市設攤推廣農產品，幫助農民銷售以及擴大產品能見度。

至於一樓的親子樂園、永齡農場、美食區、轉播區，以及四樓主舞台區域則是不對外開放，另外還會有包括鴻海旗下貝爾金Belkin、富連網FLNET、夏普SHARP、亞太電信Gt智慧生活、鴻參、H2U等集團合作品牌，也將在現場提供員工眷屬一日快閃限定優惠產品。

▲「夏普第一家．8K到你家」的8K體驗車。（圖／夏普提供）

以夏普為例，今年就在夏普生活館的影音專區展示「夏普第一家．8K到你家」的8K體驗車，展出2017年底上市的專業8K攝影機，更有甫於今年初美國CES展亮相的夏普8K相機，特別專程空運來台讓現場民眾一睹為快，不過詳細的規格和售價將在今年第2季正式公布。

另外，夏普也在好空氣專區，展示夏普獨創自動除菌離子技術，並在台推出7000以及25000級濃度正負離子的空氣清淨機，甚至今年台灣夏普與日本同步上市50000級高濃度的空氣清淨機「霸王機」，全新的三向超廣域循環氣流系統，將50000級高濃度正負離子吹送至室內各角落，也都可以在現場體驗。