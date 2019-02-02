中美貿易戰傷ICT　台廠遷移、品牌廠漲價最高至10%

▲中美貿易戰升級，台廠轉移生產基地來因應。（圖／記者陳政錄攝）

記者周康玉／台北報導

過年期間，科技業進入歲修，但有公司傳出產線停擺，甚至大批裁員，讓員工感嘆「很難過年」。資策會MIC觀察產業情勢，指出中美貿易在三月底的談判結果，將決定台灣ICT產業走向，但目前已經有台廠遷移、也有品牌廠漲價。

資策會MIC表示，中美貿易戰已成為持久戰，在不確定性因素影響下，台灣主要貿易夥伴美國、歐元區、日本、南韓、香港等經濟動能減緩，拖累全球經濟也衝擊台灣明年經濟成長。

資深產業顧問陳子昂指出，從國際預測機構觀測結果發現，明年針對臺灣經濟成長率預估值皆比2018年差，2019年經濟成長率是否面臨「保二危機」，需提早因應。

針對美中短暫休兵90天進入談判期，仍需看最終結果是否破局，若美方恢復25%關稅措施，勢必影響台灣ICT產業。資策會MIC預估，最可能的發展情勢為拉鋸持久戰，短期衝突仍然無法解決，整體國際經貿活動將可能因此而減緩。

貿易戰衝擊資通訊

資策會MIC觀測，美中貿易戰已經衝擊資通訊業，台廠陸續採取因應。半導體、資訊產品與網通產業皆有部分品項受到衝擊，包括半導體中邏輯、類比、記憶體晶圓半成品及模組；資訊產品的主機板、桌上型電腦、電腦週邊；通訊產業的寬頻終端、交換器與機上盒等。

針對影響最廣泛的資訊產品業者普遍採取兩類措施，一是轉移生產基地，包括越南、墨西哥、菲律賓、台灣等；另一種是調漲價格，業者將中國大陸被課徵的10%關稅直接反應在終端產品上，目前已有品牌上漲5%~10%不等。