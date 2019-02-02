兼差族加勞保有方法　老闆1句唬爛害你加倍給付都沒了

▲過去勞工只能在一家事業單位投保，不過隨著勞保條例修正後，勞工可重複投保。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣薪資長期凍漲，許多人為了墊高收入，白天正常上班，晚上多兼一份工作，常有不少老闆打迷糊仗說，只要白天公司有投勞保，晚上兼差就不用重複加保，就不用多繳錢增加負擔，不過事實上勞工千萬別被慣老闆一句唬爛話呼攏過去，進而影響日後「加倍給付」的權益。

對於不只有一份工作的民眾，到底如何投保才不會被坑？勞保局表示，按照規定，以往勞工只能在一個事業單位投保，不能重複投保，不過《勞保條例》在2008年8月13日修正規定，勞工可以重複加保。

勞保局進一步指出，事業單位是屬於勞保強制投保單位，如果勞工受僱單位都是屬於5人以上強制投保，公司都應該為勞工投勞保，一旦違法相關規定，雇主除了會被開罰之外，同時也必須負起勞工發生事故的賠償責任，反之，員工人數不滿5人的事業單位，則屬於非強制投保單位，因此未幫勞工投保並不違法。

▲勞保局提醒，勞工重複加保勞保並不吃虧，還能享有雙重保。（圖／資料照）

根據《勞保條例》第19條第2項規定，被保險人同時受僱於2個以上投保單位者，普通事故保險給付月投保薪資得合併計算，不得超過勞工保險投保薪資分級表最高一級（最高為4萬5800元），但連續加保未滿30天者，則不予合併計算。

勞保局強調，勞工同時受僱2個事業單位，且都有投保的話，除了職災給付是取較高的投保薪資計算之外，其他包括生育、傷病、失能、老年及死亡等普通事故保險給付，都可將2份投保薪資合併計算。換句話說，勞工重複加保並不會吃虧，同時還能享有雙重保障。