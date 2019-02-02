過年上班薪資算法報你知　一次搞懂加班費怎麼算

▲除夕至初三共4天屬於國定假日，若勞工出勤，雇主必須依法加倍給薪資。（示意圖／記者林冠瑜攝）

記者紀佳妘／台北報導

農曆春節有9天連假，許多人已有出遊計畫，但也有不少勞工仍得堅守崗位，薪資究竟怎麼算才不會被慣老闆坑？勞動部表示，除夕（2月4日）至初三（2月7日）共4天屬於國定假日，若在這段時間出勤工作，雇主須依法加倍給工資；初四、初五則是休息日，勞工出勤的話，雇主則須按照休息日的計算方式給予加班費。

根據《勞動基準法》第37條規定，內政部所定應放假的紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假，工資照給。勞動部表示，農曆除夕至大年初三為內政部指定的應放國定假日，雇主若徵得勞工同意在這段期間出勤，不論上班幾小時，必須給加倍工資，舉例來說，這名勞工日薪是1400元，加倍工資就是需再另加給1400元。

至於農曆除夕至大年初三這4天恰好遇上勞工的休息日，若當天出勤的話，薪資必須以休息日標準給加班費，同時老闆也需另外補休假。換句話說，勞工在國定假日出勤，要加倍發給一天的加班費，若是當天是勞工的例假或休息日，必須另外給予一日補休。

▲春節期間出勤及工資給付，事業單位若違法，可依法開罰2萬至100萬元。（示意圖／記者張一中攝）

勞動部進一步說明，企業是屬於周一至周五是工作日、周六是休息日以及周日為例假的出勤模式，若比照政府行政機關辦公日曆表，形成春節9天連假，簡單來說，跟著政府機關走的公司，2月2日、2月8日（初四）、2月9日（初五）是休息日，若雇主要求勞工這3天上班，則需按照休息日的加班費計算方式給薪，若工作時間在1至2小時者，工資按照平日每小時工資額另再加給1又3分之1，工作時間3小時至8小時者，另再加給1又3分之2以上。

勞動部提醒，今年春節期間的出勤及工資給付，事業單位應依法辦理。雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關申訴，以維權益。